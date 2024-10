Mi2: Na koncu ne bomo nič nesli s seboj, ko gremo pod zemljo

Hin je v svojem bistvu temačna skladba, čeprav v interpretaciji Mi2 deluje zabavljaško in veselo. Je zbadljiva, obešenjaška pesem, namenjena vsem tistim, ki ne znajo, zmorejo ali enostavno nočejo odstopiti od gonje za denarjem, uspehom in položajem. In pri tem pozabljajo, da čas tudi zanje neusmiljeno beži. In da bodo slej kot prej kot vsi ostali smrtniki enostavno – hin.

"S pesmijo Hin se vračamo h koreninam in gre za bazični Mi2-jevski komad; se pravi preprosto, vsem razumljivo, a vendarle učinkovito in pomensko močno besedilo, ki zadane s prve, skratka pesem, za katero sva oba prepričana, da jo bodo ljudje prepevali z nami," je o novem singlu še povedal Kregar, Dirnbek pa dodal: "Če je največji kritik, ki ga imam, to je Tone, to pesem priznal za svojo že in jo ponotranjil, jaz ne verjamem, da je ljudje ne bi."

In če mislite, da z njo ciljajo na povzpetnike vseh vrst, dosmrtne politike, prepogoltne podjetnike, nezamenljive direktorje in večne župane, skratka vse, ki mislijo, da se bo svet brez njih ustavil, imate popolnoma prav. "Hin je pesem, ki govori o tem, da se v življenju ne smemo predivje gnati za uspehom, zaslužkom, da moramo kdaj znati sestopiti s svojega položaja, ker čas neusmiljeno teče in na koncu ne bomo nič nesli s seboj, ko gremo pod zemljo," nam je o pesmi povedal avtor Jernej Dirnbek - Dimek . Tone Kregar pa je dodal: "Da ne bo zvenelo preveč pokroviteljsko, pa jo lahko interpretiramo kot avtoterapevtski komad, napisan za nas. Z leti je treba bolj racionalno usmerjati energijo in čas, kar je tudi eden od razlogov, da smo koncerte v nadaljnjem obdobju začeli bolj smotrno in ciljno načrtovati."

Mi2 so skladbo posneli letos poleti, za skladbo pa so pripravili tudi animirani videospot, ki ga je izdelal Jadran Dirnbek. Tragikomična risanka spremlja usodo glavnega junaka pesmi in na svoj način interpretira celotno zgodbo.

Pred Mi2 okrogla obletnica – prihodnje leto praznujejo 30 let

Od sramežljivih začetkov v rodnem Rogatcu do razprodanih koncertov po vsej Sloveniji so Mi2 zrasli v eno od največjih slovenskih rock skupin. Njihova pot do domala vseh odrov pri nas je pravzaprav zgodba prijateljev, ki so za svoj takrat še hobi izbrali muziko, rokenrol pa za svoj glasbeni nazor.

"Naslednje leto nas čaka 30-letnica banda, to pa razumemo tudi kot trenutek, ko se s skupino začnemo malo umirjati in razmišljati, da bomo tudi to našo glasbeno pot enkrat sklenili," pa je o obletnici povedal Dimek, ki ob tem poudarja, da ta trenutek še ni prišel. "Nismo veliki pristaši jubilejev in megalomanskih dogodkov, a vendarle smo se odločili, da bi to 30-letnico, ki bo naslednje leto, obeležili na malce drugačen način," pa dodaja Kregar.



Za uradni začetek štejejo svoj prvi koncert, ki se je zgodil 1. decembra 1995 v Rogaški Slatini. Takrat še kot kvazi rap duo, ki je kasneje, na prelomu tisočletja, postal polnokrvni band. Mi2 se v besedilih ne bojijo pripovedovati velikih zgodb malega človeka, ne izogibajo se preprostim junakom in hkrati ponujajo tudi resne poglede na prostor in čas, ki ga živimo. V glasbi pa vseskozi prisegajo na rokersko prvinskost. Zmagovalna kombinacija, ki jih je popeljala do samega vrha slovenskega rocka.