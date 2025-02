Mi2 po 25 letih predstavljajo nadaljevanje hita Pojdi z menoj v toplice

Mi2 po dveh desetletjih in pol ponujajo nadaljevanje zgodbe, kjer se junaka povsem po naključju srečata na 'kraju zločina', skupaj stopita v savno in pričneta obujati spomine na tisti čas in obdobje, ki sta ga preživela vmes. Seveda med njima zopet preskoči iskra, a sta eno popoldne in en večer pač premalo, da bi med njima zanetila kak resnejši ogenj. Mokra radost , kakor so Mi2 poimenovali svojo novo skladbo, pa ni samo, kar se besedila tiče, navezana na original. Mi2 so poskrbeli, da je tudi v glasbenem smislu začutiti določene elemente "iz toplic", pa čeprav ima Mokra radost povsem svojo melodijo, glasbeno zasnovo in ritem.

"Odkar smo jo posneli, ni manjkala na niti enem našem koncertu. Ni se še zgodilo, da je ne bi zapeli. Če bi moral z eno pesmijo opisati Mi2, bi bila to to," nam je povedal Jernej Dirnbek , ki je dodal: "Pri določenih pesmih imaš občutek, da bodo uspele, in ta je bila ena tistih, ki je vsem narisala nasmeh na usta, in nismo se zmotili."

"To je nadaljevanje največje mokre oziroma bazenske romance v Sloveniji in kdo ne pozna zgodbe mladenke, ki je prišla s staro mamo v toplice in tam srečala enega prikupnega bademajstra. Ljubezen je trajala samo en teden in če ste se spraševali, kaj je z njima, vam Mi2 ponujamo odgovor," nam je o novi pesmi povedal Dirnbek, ki je dodal:"Po 25 letih se ta dva naša akterja srečata zdaj v termah v savni, ker ne hodita več na zunanji bazen, kjer presenečena prepoznata drug drugega in si začneta pripovedovati, kaj se je zgodilo v vsem tem času, in seveda skupaj odideta v savno."

In zakaj je bilo potrebnih 25 let, da je prišlo do nadaljevanja? "Ker včasih potrebujejo ene ideje nekaj časa, da dozorijo, in ta se je že z nekim razlogom zgodila prav zdaj. Vsem skupaj se je nadaljevanje zdela odlična ideja in smo to tematiko pograbili z obema rokama, pesem pa je nastala tako rekoč čez noč. Kar naenkrat je bilo tu besedilo in muzika, vsi v bendu, ki smo skupaj ustvarjali, smo bili navdušeni in nam je dalo navdih za ustvarjanje," pa nam je še zaupal Dirnbek.

Letos obeležujejo 30-letnico

Mi2 letos obeležujejo 30 let delovanja. Poleg priprav na veliki koncert so Mi2 po daljšem obdobju avtorskega mirovanja sočasno z najavo koncerta začeli izdajati tudi nove skladbe. Najprej so izdali Hin, sedaj pa še nostalgično in udarno Mokra radost, ki so jo posneli v studiu Beartracks v sestavi Tone Kregar – vokal, Jernej Dirnbek – kitara, vokal, Egon Herman – kitara, Robert Novak – bas, Igor Orač Peter – bobni, spremljevalni vokal, Davor Klarić – klaviature ter producent in tonski mojster Drago Popovič, ki je zakrivil tudi miks in mastering.