Mi2 turnejo Natur(i) preselili pod zvezde!

Mi2 že leta navdušujejo tudi s svojim akustičnim repertoarjem, a letošnja turneja je drugačna, saj se jim na odru pridruži mini Mi2 brass orkester pod vodstvom Anžeta Zaveršnika in perkusionist Blaž Celarec – zasedba se tako razširi na kar enajst glasbenikov. Številčnosti zasedbe navkljub v tej tišji, mirnejši zvočni podobi pridejo do izraza predvsem tiste podrobnosti, okraski v njihovi glasbi, ki jih poslušalci sicer zlahka preslišijo.

Mi2 na Celjskem gradu FOTO: Aleš Žnidaršič

Ker so na glasbeni sceni že tri desetletja, so ob njihovi glasbi odraščale celotne generacije. Tako v Celju kot v Portorožu so v dobrih dveh urah trajajočem večeru nanizali vrsto svojih največjih uspešnic in tistih manj znanih skladb, ki jih oboževalci na električnih koncertih pogosto pogrešajo.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Mi2 tokart z akustično turnejo Natur(i). Aleš Žnidaršič

Mi2 tokart z akustično turnejo Natur(i). Aleš Žnidaršič

Mi2 tokart z akustično turnejo Natur(i). Aleš Žnidaršič

Mi2 tokart z akustično turnejo Natur(i). Aleš Žnidaršič





