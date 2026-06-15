Mi2 turnejo Natur(i) preselili pod zvezde!

Mi2 že leta navdušujejo tudi s svojim akustičnim repertoarjem, a letošnja turneja je drugačna, saj se jim na odru pridruži mini Mi2 brass orkester pod vodstvom Anžeta Zaveršnika in perkusionist Blaž Celarec – zasedba se tako razširi na kar enajst glasbenikov. Številčnosti zasedbe navkljub v tej tišji, mirnejši zvočni podobi pridejo do izraza predvsem tiste podrobnosti, okraski v njihovi glasbi, ki jih poslušalci sicer zlahka preslišijo.
Ker so na glasbeni sceni že tri desetletja, so ob njihovi glasbi odraščale celotne generacije. Tako v Celju kot v Portorožu so v dobrih dveh urah trajajočem večeru nanizali vrsto svojih največjih uspešnic in tistih manj znanih skladb, ki jih oboževalci na električnih koncertih pogosto pogrešajo.
Mi2 s koncerti turneje Natur(i) znajo pričarati pristno, drugačno koncertno izkušnjo, četudi akustika zanje ni nova. Hkrati pa skladbe, ki jih pozna vsa Slovenija, ohranijo svoj čar, zaradi katerega na koncertnih odrih stojijo že 30 let. Pa naj bodo to njihove največje, kot so Zbudi me za 1. maj, Hči vaškega učitelja, Čista jeba ali Pojdi z menoj v toplice in Odhajaš, ali pa tiste, ki so pogosto neupravičeno ostale v ozadju velikih hitov, med katerimi so Večer pred Rudekovo gorco, Topli jug, Stara duša, Šlager in številne druge.
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