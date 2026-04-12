Glasba

Mi2 z akustičnim koncertom razgreli prestolnico

Ljubljana, 12. 04. 2026 20.03

Avtor:
Alen Podlesnik Anastasija Jović
Mi2

Skupina Mi2 se po lanskem razprodanem spektaklu v Stožicah, kjer so obeležili 30 let bogate glasbene poti, vrača v intimo. Sinoči so v Cankarjevem domu izklopili elektriko in pripravili kar dve-urni koncert v sklopu akustične turneje Naturi. Kljub temu, da gre za bolj umirjeno edicijo priljubljenih rockerjev, pa člani skupine zagotavljajo, da občinstvo tudi na akustičnih koncertih redko ostane na sedežih.

Mi2 se umirjajo in obračajo v intimo. Po dinamičnem jubilejnem letu, v katerem so praznovali trideset let delovanja z neponovljivim koncertom v razprodani dvorani Stožice, izdali tri nove skladbe in stali na številnih drugih odrih po Sloveniji, so letos izklopili elektriko – so Mi2 za leto 2026 pripravili obsežno akustično turnejo Natur(i), v sklopu katere so koncertirali tudi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Poleg njihovih že skoraj ponarodelih uspešnic je bil poudarek tudi na redko izvajanih skladbah, ki jih sicer oboževalci pogrešajo v njihovem standardnem repertoarju. Nastopili so v razširjeni zasedbi – na odru so se jim pridružili tolkalec Blaž Celarec in pihalna sekcija pod vodstvom Anžeta Zaveršnika, zaradi česar je bilo kar nekaj skladb temeljito prearanžiranih.

Kljub malce bolj umirjeni obliki so akustični koncerti skupine Mi2 posebna izkušnja; poleg glasbe sta v ospredju tudi pristnejši stik z občinstvom ter možnost za več interakcije, medklicev in neposrednega humorja. 

mi2 akustika koncert

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zrcalo
12. 04. 2026 20.32
Mi2 bojo pa zadnjem letu kar zaslužili!
bibaleze
