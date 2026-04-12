Mi2 z akustičnim koncertom razgreli prestolnico

Mi2 se umirjajo in obračajo v intimo. Po dinamičnem jubilejnem letu, v katerem so praznovali trideset let delovanja z neponovljivim koncertom v razprodani dvorani Stožice, izdali tri nove skladbe in stali na številnih drugih odrih po Sloveniji, so letos izklopili elektriko – so Mi2 za leto 2026 pripravili obsežno akustično turnejo Natur(i), v sklopu katere so koncertirali tudi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Poleg njihovih že skoraj ponarodelih uspešnic je bil poudarek tudi na redko izvajanih skladbah, ki jih sicer oboževalci pogrešajo v njihovem standardnem repertoarju. Nastopili so v razširjeni zasedbi – na odru so se jim pridružili tolkalec Blaž Celarec in pihalna sekcija pod vodstvom Anžeta Zaveršnika, zaradi česar je bilo kar nekaj skladb temeljito prearanžiranih.

Kljub malce bolj umirjeni obliki so akustični koncerti skupine Mi2 posebna izkušnja; poleg glasbe sta v ospredju tudi pristnejši stik z občinstvom ter možnost za več interakcije, medklicev in neposrednega humorja.