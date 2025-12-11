Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Mi2: Z akustično izdajo želimo pokazati tudi tisto nežnejšo plat

Ljubljana, 11. 12. 2025 13.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Mi2 zaokrožujejo izjemno jubilejno leto, zaznamovano s 30-letnico, neponovljivim, razprodanim koncertom v dvorani Stožice in izidom novega albuma z naslovom Akustično – Cankarjev dom. Živi, akustični album je bil posnet februarja 2024 na dveh zaporednih koncertih v Cankarjevem domu, skupina pa ga je izdala v digitalni obliki.

Živi, akustični album, ki so ga poimenovali Akustično – Cankarjev dom, prinaša cvetober koncertnega repertoarja Mi2, ki ga sestavljajo njihove največje uspešnice v novi, mirnejši, bolj nežni luči, in tudi tiste, ki na koncertih pogosto ostajajo spregledane. Po otvoritveni skladbi Midva akustično, ki je nedavno izšla tudi kot singel, se zvrstijo še Štajersko nebo, Zbudi me za 1. maj, Sveta Margareta, Hči vaškega učitelja, Matilda, Vijolice, Sladka kot med, Čakal sem te kot kreten, Pojdi z menoj v toplice, Čista jeba, Odhajaš ter Večer pred Rudekovo gorco, Lanski sneg, Odvisen od vremena, Šlager, O grlo in mnoge druge. 22 jih je skupaj. Mi2 so jih na albumu objavili z vsemi tistimi okraski, posebnostmi, ki pritičejo tovrstni izvedbi in posnetkom; tudi improvizacijo, pogovore med člani na odru in interakcijo z občinstvom, kar poslušalca popelje v pristno in intimno vzdušje Gallusove dvorane.

Mi2 predstavljajo akustiči album, ki je nastal na koncertu v Cankarjevem domu.
Mi2 predstavljajo akustiči album, ki je nastal na koncertu v Cankarjevem domu. FOTO: Katja Golob

"Zgodba se je začela pred leti, ko smo znova obudili naše akustično nastopanje. Po vrsti odigranih akustičnih koncertov smo ugotovili, da se je program res ulegel in odlično zveni, in se nam je zdelo škoda, da bi posnet koncert ohranili le zase, zato smo ga dali na voljo tudi našim poslušalcem," nam je o akustičnem albumu povedal vokalist in kitarist Jernej Dirnbek, ki je odločitev, zakaj akustika, pojasnil: "Ker smo želeli narediti spremembo naše ustaljene prakse – do zdaj smo izdali že 8 studijskih albumov in 2 koncertna, kjer v vseh po vrsti prednjačijo električne kitare. Z akustično izdajo pa želimo pokazati tudi tisto nežnejšo plat Mi2."

Preberi še Mi2 ali 30 let 'čiste jebe', ki se ji ne gleda v zobe!

Takratni standardni postavi Mi2 (Tone Kregar – vokal, Jernej Dirnbek – vokal, akustična kitara, Robert Novak – bas kitara, Igor Orač – bobni, cajon, Davor Klarič – klavir, klaviature, Franci Zabukovec – akustična kitara) so se na odru pridružili še Blaž Celarec (tresala in tolkala), Anže Zaveršnik (saksofon), za miks in končno obdelavo zvoka pa je poskrbel Drago Popovič.

mi2 album akustika glasba skupina
Naslednji članek

Umrl glasbenik Aleš Hadalin

SORODNI ČLANKI

Skupina Mi2 za svoje oboževalce pripravila nepozabno noč

30. obletnico letos praznujejo tudi številne slovenske glasbene skupine

Mi2 z novo skladbo kritično o dogajanju v sodobnem svetu

Prva plošča MI2 zdaj tudi kot vinilka: Ni le zbirka pesmi, ampak časovni stroj

Skupina Mi2 kljub dežju v Planici poskrbela za izjemno vzdušje

Mi2 po 25 letih predstavljajo nadaljevanje hita Pojdi z menoj v toplice

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385