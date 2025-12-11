Mi2: Z akustično izdajo želimo pokazati tudi tisto nežnejšo plat

Mi2 zaokrožujejo izjemno jubilejno leto, zaznamovano s 30-letnico, neponovljivim, razprodanim koncertom v dvorani Stožice in izidom novega albuma z naslovom Akustično – Cankarjev dom. Živi, akustični album je bil posnet februarja 2024 na dveh zaporednih koncertih v Cankarjevem domu, skupina pa ga je izdala v digitalni obliki.

Živi, akustični album, ki so ga poimenovali Akustično – Cankarjev dom, prinaša cvetober koncertnega repertoarja Mi2, ki ga sestavljajo njihove največje uspešnice v novi, mirnejši, bolj nežni luči, in tudi tiste, ki na koncertih pogosto ostajajo spregledane. Po otvoritveni skladbi Midva akustično, ki je nedavno izšla tudi kot singel, se zvrstijo še Štajersko nebo, Zbudi me za 1. maj, Sveta Margareta, Hči vaškega učitelja, Matilda, Vijolice, Sladka kot med, Čakal sem te kot kreten, Pojdi z menoj v toplice, Čista jeba, Odhajaš ter Večer pred Rudekovo gorco, Lanski sneg, Odvisen od vremena, Šlager, O grlo in mnoge druge. 22 jih je skupaj. Mi2 so jih na albumu objavili z vsemi tistimi okraski, posebnostmi, ki pritičejo tovrstni izvedbi in posnetkom; tudi improvizacijo, pogovore med člani na odru in interakcijo z občinstvom, kar poslušalca popelje v pristno in intimno vzdušje Gallusove dvorane.

Mi2 predstavljajo akustiči album, ki je nastal na koncertu v Cankarjevem domu. FOTO: Katja Golob

"Zgodba se je začela pred leti, ko smo znova obudili naše akustično nastopanje. Po vrsti odigranih akustičnih koncertov smo ugotovili, da se je program res ulegel in odlično zveni, in se nam je zdelo škoda, da bi posnet koncert ohranili le zase, zato smo ga dali na voljo tudi našim poslušalcem," nam je o akustičnem albumu povedal vokalist in kitarist Jernej Dirnbek, ki je odločitev, zakaj akustika, pojasnil: "Ker smo želeli narediti spremembo naše ustaljene prakse – do zdaj smo izdali že 8 studijskih albumov in 2 koncertna, kjer v vseh po vrsti prednjačijo električne kitare. Z akustično izdajo pa želimo pokazati tudi tisto nežnejšo plat Mi2."