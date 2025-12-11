Mi2: Z akustično izdajo želimo pokazati tudi tisto nežnejšo plat

Živi, akustični album, ki so ga poimenovali Akustično – Cankarjev dom, prinaša cvetober koncertnega repertoarja Mi2, ki ga sestavljajo njihove največje uspešnice v novi, mirnejši, bolj nežni luči, in tudi tiste, ki na koncertih pogosto ostajajo spregledane. Po otvoritveni skladbi Midva akustično, ki je nedavno izšla tudi kot singel, se zvrstijo še Štajersko nebo, Zbudi me za 1. maj, Sveta Margareta, Hči vaškega učitelja, Matilda, Vijolice, Sladka kot med, Čakal sem te kot kreten, Pojdi z menoj v toplice, Čista jeba, Odhajaš ter Večer pred Rudekovo gorco, Lanski sneg, Odvisen od vremena, Šlager, O grlo in mnoge druge. 22 jih je skupaj. Mi2 so jih na albumu objavili z vsemi tistimi okraski, posebnostmi, ki pritičejo tovrstni izvedbi in posnetkom; tudi improvizacijo, pogovore med člani na odru in interakcijo z občinstvom, kar poslušalca popelje v pristno in intimno vzdušje Gallusove dvorane.
"Zgodba se je začela pred leti, ko smo znova obudili naše akustično nastopanje. Po vrsti odigranih akustičnih koncertov smo ugotovili, da se je program res ulegel in odlično zveni, in se nam je zdelo škoda, da bi posnet koncert ohranili le zase, zato smo ga dali na voljo tudi našim poslušalcem," nam je o akustičnem albumu povedal vokalist in kitarist Jernej Dirnbek, ki je odločitev, zakaj akustika, pojasnil: "Ker smo želeli narediti spremembo naše ustaljene prakse – do zdaj smo izdali že 8 studijskih albumov in 2 koncertna, kjer v vseh po vrsti prednjačijo električne kitare. Z akustično izdajo pa želimo pokazati tudi tisto nežnejšo plat Mi2."
Takratni standardni postavi Mi2 (Tone Kregar – vokal, Jernej Dirnbek – vokal, akustična kitara, Robert Novak – bas kitara, Igor Orač – bobni, cajon, Davor Klarič – klavir, klaviature, Franci Zabukovec – akustična kitara) so se na odru pridružili še Blaž Celarec (tresala in tolkala), Anže Zaveršnik (saksofon), za miks in končno obdelavo zvoka pa je poskrbel Drago Popovič.
