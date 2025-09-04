Svetli način
Glasba

Mi2 z novo skladbo kritično o dogajanju v sodobnem svetu

Ljubljana, 04. 09. 2025 16.26 | Posodobljeno pred 3 minutami

Mi2 s svojo novo skladbo Padajo izraža kritiko do današnjega sveta, a v besedilu Toneta Kregarja ostaja sporočilo upanja in vere. Glasbena skupina tako že s tretjim singlom v zadnjih mesecih obeležuje jubilejnih trideset let delovanja.

Mi2 predstavljajo novo skladbo z naslovom Padajo. Po običajnih nostalgičnih poskočnih pesmih skupina tokrat svoje poslušalce nagovarja z malce drugačno vsebino. 

Mi2
Mi2 FOTO: Katja Golob

V skladbi, pravijo, da se dotikajo temačnega sveta, v katerem živimo, obenem pa ohranjajo upanje in vero v ljubezen in medčloveško povezanost.

Pod besedilo pesmi se podpisuje Tone Kregar, glasbo pa je napisal Egon Herman. Priljubljena glasbena skupina, ki letos obeležuje 30 let delovanja, pravi, da je v pripravi tudi nov album.

