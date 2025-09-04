Mi2 z novo skladbo kritično o dogajanju v sodobnem svetu

Mi2 predstavljajo novo skladbo z naslovom Padajo. Po običajnih nostalgičnih poskočnih pesmih skupina tokrat svoje poslušalce nagovarja z malce drugačno vsebino.
V skladbi, pravijo, da se dotikajo temačnega sveta, v katerem živimo, obenem pa ohranjajo upanje in vero v ljubezen in medčloveško povezanost.
Pod besedilo pesmi se podpisuje Tone Kregar, glasbo pa je napisal Egon Herman. Priljubljena glasbena skupina, ki letos obeležuje 30 let delovanja, pravi, da je v pripravi tudi nov album.
