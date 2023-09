Mick Jagger o zapuščini skupine Rolling Stones: Kaj bo mojim otrokom pol milijarde

Mick Jagger je nedavno namignil na idejo, da bi glasbeni katalog The Rolling Stones šel v dobrodelne namene, namesto da bi ga prepustil svojim otrokom, ki tega denarja ne potrebujejo. Glasbenik je prepričan, da bodo njegovi otroci živeli povsem dobro in lagodno življenje tudi brez pol milijarde evrov, ki bi jo zaslužili s prodajo avtorskih pravic glasbene zapuščine ene najbolj legendarnih rokovskih skupin na svetu.

V novem intervjuju za Wall Street Journal je pevec skupine The Rolling Stones, Mick Jagger, povedal, da ne namerava prodati kataloga skupine po letu 1971, in namignil, da bo morda šel v dobrodelne namene. "Moji otroci ne potrebujejo 500 milijonov evrov, da bi dobro živeli, dajte no," je med drugim povedal 80-letnik, ki ima osem otrok. "Morda bi lahko s tem storil kaj dobrega za svet," je še dodal zvezdnik.

icon-expand Micka Jaggerja prihodnost njegovih otrok ne skrbi. FOTO: Profimedia

Karis, ki je njegova prva hči z igralko Martho Hunt in je zdaj stara 52 let, se je rodila leta 1970. Leto kasneje se je rodila njegova druga hčerka, 51-letna Jade, ki jo ima z nekdanjo ženo Bianco Jagger. Nato je imel štiri otroke z manekenko Jerry Hall: sedaj 39-letno Elizabeth, 31-letno Georgio May, 38-letnega Jamesa in 25-letnega Gabriela. Leta 1999 se mu je z manekenko Luciano Gimenez Morad rodil sedaj 24-letni sin Lucas. Jaggerjev najmlajši otrok je 6-letni Deveraux, ki ga ima s koreografinjo in nekdanjo balerino Melanie Hamrick.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Drugje v intervjuju je Jagger razpravljal o tem, da Stonesi nimajo avtorskih pravic za nekatere svoje največje uspešnice, in razmišljal o podobnostih lastniških težav zgodnje glasbe Stonesov s tistimi, ki jih je imela Taylor Swift s svojo založbo. "Industrija je bila takrat še tako v povojih, da ni imela podpore in števila ljudi, ki so na tekočem, da bi vam lahko svetovali, kot to počnejo zdaj," je povedal za publikacijo. "A veste, še vedno se zgodi. Mislim, poglejte, kaj se je zgodilo Taylor Swift! Pravzaprav ne poznam podrobnosti, a očitno ni bila zadovoljna," je še dodal. Jagger je govoril tudi o možnosti, da bi The Rolling Stones nekega dne odšli na posthumno turnejo s hologrami. Rekel je: "Zdaj lahko imate posmrtni posel, kajne? Lahko imate posmrtno turnejo. Tehnologija se je res premaknila od stvari s skupino ABBA, ki bi jo moral obiskati, a sem jo zamudil."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V začetku tega meseca je legendarna skupina izdala svoj 24. studijski album Hackney Diamonds in delila svoj vodilni singel Angry. To je njihova prva studijska plošča po 18 letih. Kot je znano, naj bi na plošči sodelovali tudi Paul McCartney, Lady Gaga, Elton John in Stevie Wonder. Poleg tega bo album vključeval bobnarske dele pokojnega bobnarja skupine Charlieja Wattsa ter prispevke na bas kitari ustanovnega člana Billa Wymana. Posneli naj bi tudi dokumentarni film v povezavi z albumom Hackney Diamonds, ki ga je producirala družba Fulwell 73, ekipa, ki stoji za resničnostnim šovom o družini Kardashian.