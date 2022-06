Mick Jagger pozitiven na koronavirus, turneja Rolling Stones prestavljena

Mick Jagger je pozitiven na koronavirus, poroča BBC, kar pomeni, da je trenutna svetovna turneja Rolling Stonesov za nekaj časa prestavljena. Člani legendarne skupine so v izjavi za medije povedali, da jim je izjemno žal in da bodo koncert v Johan Cruijff Areni v Amsterdamu prestavili in da naj vsi, ki so kupili karte, ne skrbijo, da se koncert ne bi zgodil. "Nocojšnji koncert v Johan Cruijff Areni je bil prestavljen, saj je Mick Jagger pozitiven na koronavirus po tem, ko je zbolel. Skupini je zelo žal, da bo koncert prestavljen, a za varnost občinstva, druge glasbenike in ostalo ekipo je pomembno, da se zavedamo svojih prioritet."