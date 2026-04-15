Glasba

Mickey Callisto: Zame je nastopanje v živo ultimativna sprostitev

Ljubljana, 15. 04. 2026 09.24 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Mickey Callisto

Pevec Mickey Callisto, ki ga je širša javnost spoznala v šovu Britanija ima talent, kjer je navdušil s svojim glasom in dinamičnim nastopom, se trenutno mudi na evropski turneji, v sklopu katere bo v družbi skupine Queen Sensation obiskal tudi Slovenijo. V pogovoru za 24ur.com nam je zaupal, kako se mu, ne glede na to, kje je, uspe povezati z občinstvom.

Prijavi se v šov Slovenija ima talent.

Kako je tvoja izkušnja v oddaji Britanija ima talent spremenila način, kako vidiš sebe kot umetnika, onkraj same prepoznavnosti?

Prepoznavnost zame ni spremenila veliko. Zame je bila to odlična priložnost za nastop v širšem merilu. In tudi, da pridobim prepoznavnost kot umetnik, seveda.

Ko ustvarjaš glasbo, kot je tvoj koncept Homospace, začneš najprej z vizualnim svetom ali z zvokom?

Mislim, da je odvisno od pesmi. Pri Homospace specifično je šlo za koncept o nočnem klubu v vesolju, ampak širši koncept pa je bil o iskanju enotnosti znotraj sebe.

Kako usklajuješ ustvarjanje nečesa globoko osebnega z ohranjanjem povezave s širšim občinstvom?

Konec koncev poskušam doseči, da imajo stvari, ki jih pišem, univerzalno privlačnost za vse. Mislim, da zame kot osebo ni nikogar iz kakršnegakoli okolja, s katerim se ne bi razumel. Je osebno, a hkrati želim, da resonira z ljudmi.

Mickey Callisto
Mickey Callisto
FOTO: Izvajalec

Kako se je tvoje nastopanje v živo spremenilo od nastopa v oddaji Britanija ima talent ali občinstvo zdaj deluje drugače?

Ne zdi se mi, da bi bila publika drugačna. Mislim, da ljudje preprosto doživijo nastop v živo v širšem obsegu. Zame je nastopanje v živo ultimativna sprostitev. Gre za ustvarjanje povezave med osebo v prvi vrsti občinstva in osebo na koncu dvorane. In spet, vse se vrne k temu občutku enotnosti.

Kateri je bil tvoj najbolj nepozaben ali kaotičen trenutek na odru?

O moj bog. Bilo jih je kar nekaj, saj tekam naokoli kot Duracellov zajček. Mislim pa, da je bilo to pred kratkim v Stuttgartu. Padel sem na zvočnik. Zaradi adrenalina nisem čutil bolečine. Potem pa sem imel ogromno modrico na nogi, ampak to je del žrtvovanja, ki ga zahteva nastopanje.

  • katalog 15.4
  • tramplolin 15.4
  • regal 15.4
  • visokotlačni čistilec 15.4
  • delavniški voziček 15.4
  • bencinska kosilnica 15.4
  • vrtna hiška 15.4
  • Markiza 300x200
  • plinski žar 15.4
  • Peč za pico 15.4
  • Vrtno pohištvo Daisy
  • Traktorska kosilnica 15.4
  • Paviljon Jakarta 15.4
  • Paviljon milos 15.4
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

