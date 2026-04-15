Mickey Callisto: Zame je nastopanje v živo ultimativna sprostitev

Kako je tvoja izkušnja v oddaji Britanija ima talent spremenila način, kako vidiš sebe kot umetnika, onkraj same prepoznavnosti?

Prepoznavnost zame ni spremenila veliko. Zame je bila to odlična priložnost za nastop v širšem merilu. In tudi, da pridobim prepoznavnost kot umetnik, seveda.

Ko ustvarjaš glasbo, kot je tvoj koncept Homospace, začneš najprej z vizualnim svetom ali z zvokom?

Mislim, da je odvisno od pesmi. Pri Homospace specifično je šlo za koncept o nočnem klubu v vesolju, ampak širši koncept pa je bil o iskanju enotnosti znotraj sebe.

Kako usklajuješ ustvarjanje nečesa globoko osebnega z ohranjanjem povezave s širšim občinstvom?

Konec koncev poskušam doseči, da imajo stvari, ki jih pišem, univerzalno privlačnost za vse. Mislim, da zame kot osebo ni nikogar iz kakršnegakoli okolja, s katerim se ne bi razumel. Je osebno, a hkrati želim, da resonira z ljudmi.

Mickey Callisto FOTO: Izvajalec

Kako se je tvoje nastopanje v živo spremenilo od nastopa v oddaji Britanija ima talent ali občinstvo zdaj deluje drugače?

Ne zdi se mi, da bi bila publika drugačna. Mislim, da ljudje preprosto doživijo nastop v živo v širšem obsegu. Zame je nastopanje v živo ultimativna sprostitev. Gre za ustvarjanje povezave med osebo v prvi vrsti občinstva in osebo na koncu dvorane. In spet, vse se vrne k temu občutku enotnosti.

Kateri je bil tvoj najbolj nepozaben ali kaotičen trenutek na odru?