Mični house-pop in rušilni hiphop benger prednostno

Drill je suvereno zgrabil Momentum.

DRILL - Momentum

Drll je Momentum ujel na preseku epske italo-boom-bap pompoznosti in neusmiljene basovske zvijalke po trap receptu. Izolan je tej postavitvi dodal jurišni refren, ki v zavihku vseeno še uspe ohraniti drobec mediteranske romantike. Če si vrhunec siceršnje Drillove brutalke zamrmramo v molovskem načinu, se slednje nemudoma potrdi. Poleg skladenjske arhitekture je pomembno izpostaviti, da sta bila v oblikovni razvoj in nato v končno zvočno izvedbo tega bengerja, ki napoveduje raperjev nov album (predvidoma bo zunaj še letos), poleg zvezdnika Drilla vključena še koperski traper Out-Lot in producent Hyu, oba zaprisežena hiphop progresivca. Mamljiv videospot pa, itak, ne potrebuje dodatne analize. Če se ti zdi, da je večer še predaleč, te kombinacija slišanega in videnega zagotovo iz prve prime, da bi takoj postavil bokse na balkon in sosedska okna sesul v črepinje. Ker. Štejejo samo zmage! Ocena: 5

JAYDA G - Scars

Začetno hitovska Scars, enako kot tudi debitantski album Jayde G deluje nekam mehkobno. Toda selitev iz tečnega Berlina v še vedno živahen in nasmejani London je kanadski producentki in po novem tudi predani vokalistki nedvomno koristila. Jayda G je sicer akademska biologinja. Pričujoči songič sodi bolj v pop usmerjeno polovico vsebine strnjene na sijajnem albumu Guy, ki je sicer natrpan s podobno zračnimi house pospeševalnicami. Za poletne počitniške dnevne operacije je tole skorajda obvezna oprema, sploh za tiste opoldansko-popoldanske. Ali še drugače. Če bejba samoiniciativno inicira tole skupaj z nekaj mičnimi bočnimi swingi, je maskulinska kapitulacija praktično že podpisana. Ocena: 5

DAVE & CENTRAL CEE - Sprinter

Minuli teden sta Londončana Dave in Central Cee, v tem primeru prvič kolaborativno, sesula vse poslušalske oz. pretočne sezonske rekorde. Če je Stormzy novi starešina UK hiphopa ali drilla ali pač britanskega rapa, potem sta Dave in Central Cee že krepka tri leta največja čvekača na otoški sceni. Sploh drugi. Kajti Dave tudi v super hitu Sprinter – komad je melodijsko oz. beatovsko sicer dokaj povprečna, a všečna mandolinska brozgica – ohranja občutno več modrosti in bistroumja. Central Cee pa značilno nabija polsmisle, ki pa se, glej, ga glej, spet zlijejo v docela inteligentno in zabavno celoto. Dave v (Mercedes) Sprinter zvabi tudi do devet mladenk, poleg tega se spoštljivo naveže na dediščino Michaela Jacksona in prizna simpatijo do milanskega Interja. Medtem ko Cee zatrjuje, da raje ponudi pin svoje bančne kartice kot pa bi zaupal geslo svojega IG računa. Ob tem pa ponovi, da je imel le Yarisa in, da študiral ni, je pa na faksih prodaja koko. Življenje je kratko, zato je res najbolje, da je sladko. Ocena: 4 VELESLICK ft. EMKEJ - Zlate sanje