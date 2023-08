Miha Debevec o novem glasbenem partnerju: Pooseblja vse, kar sem pričakoval

Miha Debevec je za naš portal 24ur.com razkril, kako so bile videti avdicije za novega člana dua Spopad harmonik . "Z vsakim kandidatom posebej sem se osebno dobil, opravil razgovor ter ga preizkusil tudi v glasbi, igranju inštrumenta. Zelo hitro se začuti, s kom se že v osnovi dobro ujameš in pri kom je prisotna tista 'kemija', tako v osebnostnem kot glasbenem smislu," je dejal glasbenik in pojasnil, da so avdicije potekale vse od pomladi. "Po medijski objavi, da iščem novega člana, se mi je javilo kar precej dobrih in zanimivih harmonikarjev, ki sem jih nato vse po vrsti preizkusil."

Debevec se je na koncu odločil za virtuoza Klemna Bojanoviča , ki prihaja iz Maribora, kjer je na Konservatoriju za glasbo in balet končal študij klasične harmonike. "Klemen pooseblja vse tisto, kar sem od kandidata pričakoval. Je zavzet, zanesljiv človek in dober virtuoz. Seveda pa je pri tako zahtevnih stvareh potrebno ogromno časa in kilometrine, da se lahko potem nekaj na odru odigra na vrhunskem nivoju. Šele, ko nekaj let intenzivno igraš z nekom, lahko rečeš, da je to pa sedaj res tisto, kar si si želel. Vseeno pa se da s pridnim delom že v nekaj mesecih doseči veliko. Torej, zdaj že precej časa res intenzivno vadiva, pred nama pa je tudi že kar precej nastopov ter samostojnih koncertov," je odločitev argumentiral Miha Debevec.

In kaj je glasbenik pri novem članu dua iskal? Za naš portal je priznal, da so bila pričakovanja visoka, saj da je "izredno težko je najti človeka, s katerim si kompatibilen tako po človeški kot tudi glasbeni strani. Projekt je zelo zahteven in terja profesionalnega in zanesljivega človeka, ki mora biti hkrati še odličen glasbenik, za vrhunsko sodelovanje pa se mora 'poklopiti' še kup drugih dejavnikov."

Klemen Bojanovič se v slovenskem glasbenem prostoru že vrsto let pojavlja v vlogi harmonikarja, skladatelja in pedagoga. Redno vodi seminarje in delavnice v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na temo sodobnega poustvarjanja ljudske inštrumentalne ter plesne glasbe. Je umetniški vodja Rožanske muzike (ŽKUD Tine Rožanc), Krogovcev (DKV Krog) in projekta Ped1ped. Aktiven je tudi v koncertni zasedbi Kr'Etno, duetu Dvojina ter harmonikarskemu orkestru Disharmonična kohorta, ki je bil ustanovljen za predstavo Alamut skupine Laibach. Prav tako je avtor glasbenih aranžmajev plesno scenskih predstav Aleksandrinke, Apotropeja, Desetero zgodb ljubezni, Nikrmana, Reka, Svetloba in Ljubljanski zvon. Napisal je tudi glasbo za gledališko-plesno predstavo Prebujenje, ki je bila uprizorjena v sklopu državne proslave ob dnevu reformacije leta 2019. Bojanovič je avtor več nagrajenih aranžmajev na Maroltovem tekmovanju in Tekmovanju parov v ljudskih plesih.

Sveža glasbena partnerja, ki že vneto vadita, do konca poletja čaka še kar nekaj dogodkov. "27. avgusta nastopava na dveh dogodkih v okviru sejma Agra v Gornji Radgoni, 29. avgusta imava koncert v Šmarju pri Jelšah (Muzej baroka), 31. avgusta pa na Gradu Sevnica," je povedal Debevec in potrdil, da v prihodnosti nameravata ustvariti tudi kakšno novo uspešnico, v takšnem slogu, kot je z duom harmonik počel doslej. "Ideje so že prisotne, vse ostalo pa bo prišlo na vrsto ob pravem času."