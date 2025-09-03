Svetli način
Miha Istenič in Karmen Klinc v svet pošiljata novo pesem

Ljubljana, 03. 09. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 9 dnevi

Alen Podlesnik , E.K.
Manjka nam občutka za skupnost, ker v ospredje postavljamo individualnost, pravita Miha Istenič in Karmen Klinc. Danes v svet pošiljata novo pesem Glas dobrih ljudi, v kateri opozarjata na napačno smer, v katero drvi današnji svet. Kljub temu da je pri nastajanju pesmi sodelovala velika ekipa ljudi, je glavno in edino vlogo v videospotu prevzela pevka, ki pravi, da bi se z veseljem preizkusila tudi na velikem platnu.

Miha Istenič in Karmen Klinc sta z ekipo glasbenikov izdala novo pesem z naslovom Glas dobrih ljudi. Pesem so opremili tudi z videoposnetkom, v katerem je glavno vlogo prevzela prav pevka, ki bi se z veseljem preizkusila tudi na velikem platnu."Mogoče bi pa poskusila z vlogo negativca, ravno zato, ker je to v nasprotju z mano," je dejala Karmen Klinc.

Navdih za besedilo je trenutno stanje duha v svetu in stiske posameznikov, ki iščejo svoje mesto."Pesem v bistvu govori o svetu, v katerem trenutno živimo. Vedno več gledamo razne ekrane, telefone in se ne znamo več v bistvu sploh pogovarjati iz oči v oči," je dodala.

"Zelo je v ospredju individuum, ni pa toliko tega občutka za skupnost, ampak še vedno obstaja tista peščica ljudi, ki se tega zaveda in skuša tudi nekaj narediti v tej smeri, da se stvari izboljšajo," je sklenila Karmen Klinc.

