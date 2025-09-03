Miha Istenič in Karmen Klinc v svet pošiljata novo pesem

Miha Istenič in Karmen Klinc sta z ekipo glasbenikov izdala novo pesem z naslovom Glas dobrih ljudi. Pesem so opremili tudi z videoposnetkom, v katerem je glavno vlogo prevzela prav pevka, ki bi se z veseljem preizkusila tudi na velikem platnu."Mogoče bi pa poskusila z vlogo negativca, ravno zato, ker je to v nasprotju z mano," je dejala Karmen Klinc.

Navdih za besedilo je trenutno stanje duha v svetu in stiske posameznikov, ki iščejo svoje mesto."Pesem v bistvu govori o svetu, v katerem trenutno živimo. Vedno več gledamo razne ekrane, telefone in se ne znamo več v bistvu sploh pogovarjati iz oči v oči," je dodala.