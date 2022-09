Miha Kavčič pesem poklonil pokojnemu kirurgu dr. Francu Planinšku

Največja inspiracija je moja preteklost. Vsi dogodki, ki so me oblikovali in okolica, ki je name pustila določen pečat. Ko se človek poglobi vase, lahko odkrije veliko materiala. Lepi spomini, travmatični momenti, osebe, ki so nas navdihnile, osebe, ki so nas prizadele. Pa tudi določeni predmeti, knjige, slike, fotografije. Mislim, da sam nimam težav najti inspiracijo, kajti ta leži povsod, če jo le vidiš.

Imaš kakšno zanimivo anekdoto s Francom Planinškom, da si mu posvetil pesem?

Franca sem imel čast spoznati pri svojih 16 letih, ko sem prvič obiskal Kirurški sanatorij v Rožni Dolini, ker si je takrat moj partner želel vbrizgati botox. Ravno takrat, ko je odšel na stranišče, je v ambulanto vstopil dr. Planinšek. Pristopil je do mene in me prosil, da namrščim čelo. Njegov zaključek je bil, da mi z veseljem pomaga zaustavi staranje, pri 16. letih. Sedaj si želim, da bi s postopkom nadaljeval. Nekaj časa sva s Francem obiskovala isti fitnes. Srečevati njega tam je bil vedno pravi dogodek. S svojim osebnim trenerjem, vedno lepo oblečen, lep, urejen, negovan. Franc je vse nas obiskovalce večkrat nasmejal s svojimi izdihljaji med vadbo in prav temu momentu sem v pesmi namenil verz. Ko sem imel nesrečo in sem si poškodoval glavo, so me dežurni odpeljali v klinični center. Ker sem bil omotičen, nisem ravno sledil vsemu, vendar se spomnim, da sem ob prvi omembi šivanja zahteval, da to opravi dr. Franc Planinšek. Seveda se mi to na žalost ni uresničilo, sem pa kasneje govoril z njim in predal mi je cel kup nasvetov, kako svojo rano najbolje oskrbeti. Zaradi njega sem nekaj časa po Ljubljani hodil s prav posebnim obližem za brazgotine in bil tarča posmehov. Ampak takrat bi naredil vse, da čim bolj ublažim posledice.

Franc sam je tudi vedno podpiral ekstravaganco, ti si ga poznal, kaj lahko rečeš, bi bil ponosen nate in tvojo pesem?

Mislim, da bi bil Franc nad pesmijo navdušen. Glede na moje interakcije z njim in na vse čudovite zgodbe, ki sem jih slišal o njemu to kar precej zagotovo trdim. Žal mi je, da je pokojen in da mi tega nikoli ne bo moral sam povedati. Mislim pa, da mi je na nek način dal zeleno luč, saj sem vokale za to pesem nevede posnel na obletnico njegove smrti. Ko sem to ugotovil, se mi je naježila koža.