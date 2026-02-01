Miha Kralj: LX – 60 let glasbenega ustvarjanja

Miha, za vami je šest desetletij glasbene kariere. So na vas vplivali glasbeniki iz nekdanje Jugoslavije, npr. Laza Ristovski, Nemci Kraftwerk, J. M. Jarre, Giorgio Moroder ali kasneje Vangelis, Michael Cretu? Kje ste najprej slišali elektronsko glasbo in si zaželeli, da bi jo igrali tudi sami?

Težko je verjeti, a prevzela me je pesem Moja generacija Korni grupe s Kornelijem Kovačem. Skladbo smo igrali s takratnim bendom MBT v motelu Jasnica, oni so že uporabljali orgle Hammond, ki imajo specifičen zvok, sam pa sem ta zvok iskal potem na klaviaturah Moog, Welson Syntex, Davolisint in Mellotron, ki sem jih dobil v italijanskem Monfalconeju. S kombinacijo teh instrumentov sem v tistem času dosegel res poseben, specifičen zvok, kar lahko slišite tudi v skladbah, kot je npr. Sezona senc zasedbe Prah, ki so imele specifiko tistega časa. Nato me je začelo zanašati v vesolje, saj so kmalu začele nastajati pesmi za album Andromeda, ki je bil potem izdan leta 1980. Za Jarreja sem slišal šele leta 1978, ko smo bili s Prahom na turneji v Nemčiji in mi je novinarka Neva Železnik dejala, da zvenim kot on, zato sem odšel in si kupil njegov album Equinoxe. A takrat je bila Andromeda že ustvarjena, z glasbo omenjenih glasbenikov pa sem se seznanil šele kasneje.

Miha Kralj, ki so počasi bliža 80. letom, je 60-letnico kariere obeležil z albumom LX, reizdal pa je tudi drugi album Odyssey. FOTO: Arhiv izvajalca

Miha, po (ponovni) izdaji albumov Andromeda, Electric Dreams in novega Parallel Mirror ste zdaj izdali ne eno, temveč dve vinilni plošči, Odyssey in LX. Prva je ponovna izdaja drugega samostojnega albuma. Ali je bil kaj navdahnjen s Kubrickovo Odisejo 2001, na njem je tudi pesem Erotic Space, vam je vesolje erotično, kako ga doživljate oz. ste ga, ko ste ustvarili to pesem?

Z mislimi sem bil vedno nekje zgoraj v oblakih, nekajkrat pa sem bil tudi krepko na tleh, ko sem moral plačevati (še do nedavnega) kredite za te prelepe glasbene škatle – klaviature. Album Odyssey sem delal po pogovoru z mojimi takratnimi založniki RTB, gospodom Kovačičem. Dogovorila sva se, da nekaj ustvarim z novimi pridobitvami Roland Jupiter 8, sekvencerjema CSQ 100 in 600 ter ritem mašinama

“Biti glasbenik je poslanstvo in dar, ki ga nekateri nimajo, a vseeno nastopajo in jemljejo prostor drugim, boljšim, ki zaradi teh prvih ne morejo priti do poslušalcev. V glasbi so ena bistvenih stvari besedila, če teh ni, morata to mesto prevzeti dobra melodija in aranžma, vse ostalo je nakladanje in odkrivanje tople vode.“

CR 78 in TR 808, vse znamke Roland. Od prej sem že imel Polymoog in začelo se je potovanje, sanje in eksperimentiranje ponoči, vse do premnogih juter. Večere sem dolga leta nastopal v ljubljanski Emonski kleti, kjer sem preizkušal skladbe, ki sem jih ustvaril prejšnjo noč, gostje pa so jih poslušali kot na koncertu. Tako je nastal album in z njim tudi lepi naslovi. Tudi lepa dekleta so jih poslušala in komentirala, malo v Emonski kleti, malo pri meni doma v studiu.

LX je rimska 60, podnaslov je (Music of life - glasba življenja). Kako gledate na glasbeno kariero teh desetletij, kakšni občutki se vam porajajo zdaj, ko ste tudi to drugo, bolj pop plat svojega ustvarjanja, končno ponudili na albumu?

Na albumu so na A-strani skladbe, ki sem jih posvetil Bledu, pletnarjem, okolici, naravi – več kot štirideset let sem namreč nastopal na Bledu. Tudi to je bil del mojega prelepega življenja in dolga leta hkrati preživetje. Hvaležen sem jim za neke vrste zaupanje, da sem se lahko razvijal, obenem pa turiste in tudi domačine lahko razveseljeval s svojo glasbo in zimzelenimi skladbami. Sem edini glasbenik, ki je tako dolgo nastopal na Bledu, tudi nedavno na lanski silvestrski večer. Skladbe so nastale v 90. letih, takrat sem tudi amatersko snemal s kamero, predvsem Bled in okolico, kar sem uporabil in združil s svojo glasbo. Na B-strani plošče pa so tudi skladbe s Pop delavnic, kjer sem pisal skladbe za nekatere pevke in pevce z mojimi besedili, ter moje samostojne pesmi, posnete z "vokoderjem", Vesoljske smeti in Zemlja kliče SOS. S tem albumom sem nekako zaključil staro obdobje z nekaterimi še neobjavljenimi pesmimi.

Obe plošči imata nov mastering, za katerega je poskrbel Martin Žvelc. Koliko besede ste imeli pri tem, kako bo zvenel končni izdelek, ki je, če prav razumem, najboljša možna zvočna različica vaše glasbe?

Gospod Martin Žvelc je zares pravo ime za te zadeve. Tu ne gre za spreminjanje glasbe, ampak za dvigovanje kakovosti posnetkov. Izvirna glasba je bila posneta z mojih avdiotrakov, danes pa se da z novimi pristopi, programi za mastering, narediti skoraj vse. Težava so bili ovitki, saj ni bilo več izvirnega materiala, za kar je, kot že pri prejšnjih vinilnih izdajah, poskrbel dolgoletni prijatelj in oblikovalec Tomaž Gorjup. Poskrbel je za skeniranje starega ovitka ter ga z modernejšo tehnologijo in vztrajno marljivostjo popravil, da je celo presegel raven originala.

Kot rečeno, LX na A-strani ponuja instrumentalno glasbo o Bledu in China Blues iz dokumentarca Slike iz Sečuana. Nam lahko poveste kaj več o tem, kako ste pristopali k ustvarjanju glasbe po naročilu, zagotovo je šlo za malce drugačen pristop in glasbo kot pri samostojnih albumih?

Vsak umetnik je tudi raziskovalec. Čarobno je, ko nekaj uspe, da potem rezultati in novitete pokažejo nove poti. Pisanje pop glasbe in popevk je res morda nekoliko enostavno v primerjavi s scensko glasbo, kjer je treba upoštevati marsikaj, od slike pa do dramaturgije in izbire pravih instrumentov. Na srečo sem se ujel z režiserjem Matjažem Žbontarjem, ki me je vpeljal v tovrstno industrijo. Glasbo za Slike iz Sečuana sem delal s sampli in analognimi zvoki klasičnih instrumentov, ki sem jih sam sprogramiral ter združil z analogno-izvajalskim pristopom. V letih 1988–93 je nastalo veliko scenske glasbe, več kot sto skladb, nekatere so dolge tudi po 18 minut.

"Vsak umetnik je tudi raziskovalec, če dobrih idej ne zabeležiš, ti hitro lahko uidejo." FOTO: Miro Majcen

Že na začetku 80. let ste pomenljivo vedeli, da smo le Vesoljske smeti in da Zemlja kliče SOS. Ste si kdaj predstavljali, kako jasnovidno je to, glede na to, da se je stanje matere Zemlje krepko poslabšalo in nič ne kaže, da bi se zavedali, kako temeljito in dokončno uničujemo naš planet?

Tako kot napreduje tehnologija elektronskih glasbil, gre naprej tudi vse ostalo in za seboj pušča sledi – smeti. Nekatere stvari se da ponovno uporabiti, nekatere pa škodijo in nas lahko tudi uničijo. Znanstvena fantastika me je od nekdaj zanimala, že od takrat, ko se je začelo moje zanimanje za klaviature. Vse te posebne frekvence in zmožnosti elektronike ti dajo možnost, da skozi sanje doživljaš neslutena potovanja brez poživil. Seveda se moraš prepustiti, dovoliti sporočilom, da jih sprejmeš in če si pameten, jih zabeležiš. Če tega ne storiš, marsikatera ideja ne pride več nazaj ali pač v slabši kakovosti.

S Katarino Toš sta imela duo Error, koliko sta imela pesmi, jih ni bilo dovolj za album, da ga nikoli nista posnela?

S Katarino Toš sva leta 1985 šokirala na Pop delavnici s skladbo Moški moški in zanimivim nastopom, posnetek obstaja na YouTubu. Imel sem željo po albumu, a so mi nekateri gospodje postavili pogoj, da bi nama pesmi pisali tudi drugi. Doživel sem podobno usodo kot pri Andromedi, saj naju je založba ZKP RTVL zavrnila. Ker sem imel takrat že svoj studio in precej pesmi, nisem pristal na tako izsiljevanje. Morda sem pa kaj zamudil, kdo ve? A že pravijo, da če vse narediš sam, da ne more biti kaj prida, če se malo pošalim (smeh).

Glede na dobro formo še niste rekli zadnje besede in menda nastaja tudi nova glasba. Kakšni so načrti in želje, bi naredili še kakšen duet in ali imate, če nenazadnje ni prezgodaj, v mislih tudi svojo 80-letnico čez dobre tri leta?