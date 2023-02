Mihi Krušiču je telefon po otvoritvi Planice skoraj pregorel

Začelo se je že v torek zvečer med samim prenosom in se nadaljevalo še vso sredo. Konec dneva Miha Krušič še vedno ni mogel verjeti, na kakšen odziv javnosti je naletela otvoritvena svečanost svetovnega nordijskega prvenstva Planica 2023. "Odzivi so fenomenalni, kar verjeti ne morem, kaj smo dosegli. Najlepše pa se mi zdi, da je to ena redkih stvari, ki je združila celo družbena omrežja, ki so se strinjala, da je bilo res dobro," je po spektaklu v Kranjski Gori za 24ur.com razlagal scenarist in režiser prireditve.

"Smučarska zveza Slovenije je dobila idejo, da skupaj povežejo Laibache, Avsenike in Umeka. To je bilo to, jaz sem pa iz tega naredil tisto, kar ste videli na odru," je v pogovoru za našo spletno stran pojasnil Miha Krušič. In kar smo videli na odru, je bilo zares veličastno, je menila širna Slovenija.

icon-expand Miha Krušič daje navodila Severi Gjurin med nastopom FOTO: 24ur.com

"Sploh ne znam povedati, koliko vseh sporočil sem dobil prek SMS-sporočil, Viberja, Whatsappa, elektronske pošte. Takega odziva nisem pričakoval in še zdaj ne morem dobro verjeti, kaj se je zgodilo," pravi naš sogovornik, ki bi ga nekateri zdaj radi videli kar kot scenarista vseh prihodnjih državnih proslav. "Odzivi so res fenomenalni, kar verjeti ne morem, kaj smo dosegli. Najlepše pa se mi zdi, da je to ena redkih stvari, ki je združila celo socialna omrežja, ki so se strinjala, da je bilo res dobro. Ljudje so videli samo pozitivno energijo in nič slabega. Všeč mi je, da so prepoznali, kaj smo uspeli združiti, da smo ponosni na to, kar imamo," dodaja sam.

Otvoritev v veličastnem slogu Miha Krušič je napisal je scenarij in režiral dogodek, ki ga Slovenija ne bo pozabila. Največji športni dogodek v zgodovini samostojne Slovenije se je odprl v veličastnem slogu. Ob simbolični uri, 20.23, se je začelo FIS Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023. Na odru se je zvrstilo več kot 130 nastopajočih, tudi znameniti Avseniki in svetovno znani didžej Umek, v ušesa, oči in srca Slovencev pa se je zarezala predvsem priredba naše ponarodele pesmi Oj, Triglav, moj dom.

Leta 1894 jo je napisal duhovnik, pesnik in prevajalec Matija Zemljič, leto pozneje pa jo je Jakob Aljaž še uglasbil. Skladbo je skupina Laibach zdaj priredila in posodobila v sodelovanju s producentskim in aranžerskim dvojcem Borisom Benkom in Primožem Hladnikom. K sodelovanju so povabili še plejado znanih glasbenikov – pevko Severo Gjurin, pevca skupine Siddharta Tomija Megliča, citrarko Ireno Anžič, tolkalko Petro Vidmar, člane Zbora Slovenske filharmonije in pihalno-trobilsko sekcijo Simfoničnega orkestra RTV Slovenije.

'S Triglava prihaja vse, kar Slovenija predstavlja' Kaj je bila sploh Krušičeva naloga v sklopu same prireditve? "Da sem celotno stvar povezal med sabo, da je imela glavo in rep, vse postavil na oder in izpilil. Torej režija od začetka do konca, povezovanje celotnega programa na odru. Režiser televizijskega prenosa nas je samo snemal, ni bil on tisti, ki bi govoril, kdaj gresta voditelja na oder, kdaj nastopajoči," pojasnjuje. Ob tem se spomni na svojega dobrega prijatelja, predlani umrlega režiserja Dejana Čretnika, ki je vedno sodeloval pri radiotelevizijskih prenosih največjih športnih dogodkov. "Pogrešal sem njegov dotik," pravi.

icon-expand Oj, Triglav, moj dom in Laibach, Severa Gjurin ter Tomi Meglič FOTO: Damjan Žibert

Rdeča nit celotne prireditve je bil slovenski ponos, naša najvišja gora, simbol slovenstva. "S Triglava prihaja vse, kar Slovenija predstavlja. Moč, nežnost in toplina. Vsi glasbeniki so prišli na oder izpod Triglava, vse generacije so prišle od tam. Tematsko smo šli v to, da so vse prispodobe izpod Triglava, izza Triglava, s Triglava, vse to je Slovenija," pojasnjuje, da je bil prav to namen celotne zgodbe, zato je podoba slovenskega očnjaka stala na odru.

icon-expand Avsenikom se je na odru pridružil zborček Glasbene šole Bučar FOTO: Damjan Žibert

Sestavni del tovrstnih otvoritvenih slovesnosti je vedno tudi mimohod zastavonoš. "Ampak spet je odvisno, kako ga narediš. Običajno traja eno uro ali pa samo otroci prinesejo zastave in je to to. Tukaj pa je bilo narejeno tako, da so imeli športniki občutek, da so vredni," pravi Krušič. Zastavonoše, slovensko je nosil skakalec Peter Prevc, je pospremil z Umekovimi elektronskimi ritmi.

icon-expand Zastavonoše in DJ Umek FOTO: Damjan Žibert

Rokave so zavihali 30. decembra lani. Vadili so po sklopih, sestal se je z vsemi nastopajočimi posebej. Izpostavil je požrtvovalnost celotne ekipe, še posebej tistih, ki so v hladnem februarskem večeru, bilo je le kakšno stopinjo nad ničlo, odigrali in odplesali brez toplih bund, ki so grele voditelja in govorce na odru, pa tudi tiste, ki so ploskali pod njim.

icon-expand Požrtvovalni plesalci v hladni noči FOTO: Damjan Žibert

Glasbenim izvajalcem so se na odru namreč pridružili tudi plesalci pod Krušičevim vodstvom, pa plesalci folklorne skupine Emona, evropski in svetovni prvaki v hip hopu plesne šole Bolero in plesalci baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

icon-expand Balet na otvoritvi Planice FOTO: Damjan Žibert