Miki, član skupine Victory, s prvo solo pesmijo

''Zelo nenavaden občutek. Še najlažje ga primerjam z neko osamosvojitvijo najstnika, ki gre prvič po svoji poti in zapusti mamo in očeta ter odide v svet. Hkrati si ponosen in prestrašen. Tako to gre.''

Miki z ženo Petroletos praznuje 25 let poroke in pesem je kot nalašč sovpadla z njuno obletnico:"Želel sem si pesmi, ki bi bila velik poklon njej in vsem boljšim polovicam, ki razumejo nore glave nas moških– včasih niti sami sebe ne razumemo. Rok (Lunaček) je moj prijatelj, poznava se vrsto let, tako da sem mu z lahkoto razložil, o kakšnih občutkih naj govori skladba; dobesedno je ubesedil to, kar imava midva s Petro in kar ima toliko prekrasnih parov. Krešimir Tomec pa je takisto storil z zvokom pesmi; vse se je poklopilo,''je povedal Miki, ki je videospot posnel z ekipo Globus videos. V zgodbi je prikazan večni odtis ljubezni v življenju in po njem: najprej otroška zaljubljenost in na koncu zrela globina občutkov. Ljubezen, ki se v življenju spreminja, pa je odigrala in odplesala Mikijeva soplesalka v šovu Zvezde plešejo, Valeriya Musina.

Čeprav se je Miki odločil izdati samostojno skladbo, pa še vedno ostaja član priljubljene skupine Victory, ki letos praznuje svoj častitljivi jubilej – 30 let.

''30 let ni zanemarljiva doba, ni malo, ni pa tudi gromozanska številka. No, biti v skupini 30 let in še vedno ostati skupaj – to ni mačji kašelj. Nikoli ne bi izdal solo skladbe, če ne bi bilo skupine Victory, ki je ena mojih največjih šol življenja. Tudi mi pripravljamo veliko novih skladb, jaz pa prav tako."