Miki Vlahovič najnovejšo pesem posveča vsem pripadnicam nežnejšega spola

"Iskreno ti bom povedal, Ota, to je zate, pesem Ti si ta je zate," je Vlahovič dejal naši voditeljici Oti Širca Roš in dodal: "Pesem sem napisal dejansko v poklon vsem gospodičnam, damam, gospem, puncam, zato, ker ste ve ene najlepših stvari, v bistvu muze vsakega moškega, in zato je Ti si ta napisana za vse vas."

Vendar pa Miki na koncertih ne nastopa sam, zato je v videospotu želel izpostaviti tudi spremljevalni band, Matej Košir na basu, Rok Oražem na bobnih, Miha Preskar na klaviaturah ter obenem predstaviti novo spremljevalno vokalistko Bilko Peršič, prav posebej za ta projekt pa se jim je pridružil še Nejc Šabec. "Videospot je bil posnet v enem studiu, poanta vsega je bila, da sem želel predstaviti še člane mojega novega benda Miki Vlahovič & The Bend s čudovito pevkico, backvokalistko, ki je v bistvu, da boste vedeli, harfistka," je dodal pevec.