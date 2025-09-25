Svetli način
Miki Vlahovič najnovejšo pesem posveča vsem pripadnicam nežnejšega spola

Ljubljana, 25. 09. 2025 19.58 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Ota Širca Roš , E.K.
Ti si ta je najnovejša avtorska pesem Mikija Vlahoviča, ki pripoveduje rokovsko ljubezensko zgodbo o tem, kako moški ljubijo in kako, čeprav si tega pogosto ne priznajo, na koncu spoznajo, da jim pomenijo vse – da so ženske njihov "zrak, čudež brez napak". V spremljevalnem videospotu pa je predstavil tudi člane svoje nove skupine, na katero je zelo ponosen.

Miki Vlahovič predstavlja svojo najnovejšo pesem Ti si ta, rokovsko ljubezensko zgodbo, pod katero se podpisuje kot avtor besedila in glasbe. Besedilo pevec posveča vsem pripadnicam nežnejšega spola.

Miki Vlahovič s spremljevalnim bendom
Miki Vlahovič s spremljevalnim bendom FOTO: osebni arhiv izvajalca

"Iskreno ti bom povedal, Ota, to je zate, pesem Ti si ta je zate," je Vlahovič dejal naši voditeljici Oti Širca Roš in dodal: "Pesem sem napisal dejansko v poklon vsem gospodičnam, damam, gospem, puncam, zato, ker ste ve ene najlepših stvari, v bistvu muze vsakega moškega, in zato je Ti si ta napisana za vse vas."

Vendar pa Miki na koncertih ne nastopa sam, zato je v videospotu želel izpostaviti tudi spremljevalni band, Matej Košir na basu, Rok Oražem na bobnih, Miha Preskar na klaviaturah ter obenem predstaviti novo spremljevalno vokalistko Bilko Peršič, prav posebej za ta projekt pa se jim je pridružil še Nejc Šabec. "Videospot je bil posnet v enem studiu, poanta vsega je bila, da sem želel predstaviti še člane mojega novega benda Miki Vlahovič & The Bend s čudovito pevkico, backvokalistko, ki je v bistvu, da boste vedeli, harfistka," je dodal pevec.

Miki Vlahovič Ti si ta Glasba Pesem Bend
