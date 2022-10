Ko so ustvarjalci oddaje Zelena dežela, ki jo v družbi Matjaža Javšnika in Tanje Postružnik Koren spremljamo na POP TV ob nedeljah, razmišljali o naslovni pesmi, je bila izbira Mikija Vlahoviča samoumevna. Miki pa se je raziskovanja lepot naše dežele za novi video z naslovom Do neba tokrat lotil iz ptičje perspektive. Video je posnel na balonarskem prvenstvu, za snemanje angažiral hčerko, taščo in tasta ter posnel odo ljubezni, ki še takšnega realista zlahka ponese v višave.