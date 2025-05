Miki Vlahovič nov videospot posnel na sanjski lokaciji

Pevec Miki Vlahovič je iznašel povsem novo glasbeno zvrst in jo poimenoval kar 'družinski pop'. K ustvarjanju nove pesmi Dej se nasmej je namreč povabil svoje družinske člane in združil zabavno s koristnim. No, ni mu jih bilo treba pretirano prositi, videospot so snemali na Tajskem, kjer si je po delu družinica privoščila še kratek oddih in izkusila, kaj ponuja dežela.