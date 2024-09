Miki Vlahovič o videospotu: Ne morem verjeti, da je to izpod rok moje hčere

"Pesem je nastala 10. marca zvečer, bila je nedelja in ura deset zvečer, žena je šla že spat in sem imel mir, ko me je prešinil en refren komada, ki sem ga napisal leta 2018. Do polnoči sem zagotovil tekst in ko sem šel spat, sem šel še preverit, če so tri kitice ali štiri in ugotovil, da so štiri. Naslednji dan sem imel vaje s skupino, ko pa sem jim pokazal komad, pa so ga pohvalili in predlagali, da jo že naslednji dan tudi zaigramo v živo v Destrniku. Ker sem dobil tako dober odziv, sem se odločil, da pesem izdam," nam je povedal Vlahovič.

Videospot za pesem je bil posnet na grškem otoku Kefalonija, kamor se je Miki odpravil na počitnice z družino. Spot je posnela, zrežirala in zmontirala njegova hči Tia, s čimer je projekt postal še bolj oseben in domač.

"Izdal bi jo že prej, ampak sem moral na dopust, kjer sem posnel videospot. No, nisem ga jaz, ampak ga je moja hčerka. Sama ga je režirala in posnela. To je bila najcenejša varianta, ampak je združila prijetno s koristnim. To je bil njen prvi projekt v življenju in menim, da se je izkazala, pa tudi njej je bil to nek izziv. Je tudi ona ponosna na izdelek," je še razkril pevec in dodal, da so med počitnicami v Grčiji pojedli 50 sušijev ter uživali tako kot vsako leto, samo da so ob tem posneli še video za njegovo novo pesem. "Ne morem verjeti, da je to prišlo izpod rok moje hčere. Res sem ponosen," je pohvalil Tio.