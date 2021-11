Miki Vlahovič ob srebrni obletnici poroke ženi poklonil posebno darilo

"Neverjetno, kako hitro mine čas. Še danes se spomnim najinega prvega zmenka, kako me je s svojo energijo enostavno prevzela … in še vedno me. Težko si zamislim boljšo življenjsko sopotnico, kot je Petra," ob izidu pesmi pove Miki.

"Večina ljudi kot vse stvari le pride in gre, pozabiš jih. A ostala si ti, ostala do konca dni," v svoji novi skladbi prepeva Miki Vlahovič , ki letos s svojo soprogo Petro praznuje srebrno obletnico poroke.

Kot pravita zakonca Vlahovič, je njuna ljubezen še vedno prav tako močna, kot je bila takrat. "Sva življenjska soplesalca, ker že 25 let pleševa isti skupni ples." In plesala ga bosta še naprej. Ob proslavi obletnice sta se tako odločila za nekoliko drugačen pristop in svoji zaobljubi vključila v Mikijev videospot, med drugim delo njunega sina Marka.

"To je njegov prvi izdelek in sila sem ponosen nanj. Preko tega smo vsi povezani. Gre za družinski umetniški izdelek in čudovit spomin, ujet v film."