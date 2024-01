Miki Vlahovič: Premalo ljudi ve, da so tamburaši del naše glasbene tradicije

Miki Vlahovič predstavlja novo skladbo z naslovom Naj tamburaši zaigrajo, s katero želi svoje poslušalce popeljati v svet spominov, ljubezni in hrepenenja. Novo skladbo je Miki ustvaril z Rokom Lunačkom in Krešimirjem Tomcem, vsi trije pa priznavajo, da so besedo 'tamburaši' na koncu izbrali poslušalci.

Glasbenik je ob tem poudaril, da tamburaši niso prisotni le pri naših južnih sosedih, imamo jih tudi Slovenci. "Premalo ljudi namreč ve, da so tamburaši tudi del naše slovenske glasbene tradicije. Tako sem na nekaj nastopih testiral skladbo z besedo 'stare strune', na drugih pa s 'tamburaši'. Kot dan in noč. Ljudje so začutili tamburaše, z mano prepevali in tako je ta tudi ostala v končni verziji."