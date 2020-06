Mikič in Steffanio: Vsaka ženska je lepa

Tako Igor Mikič kot Steffanio, nekdanji član skupine Game Over, sta velika ljubitelja latino ritmov. Tokrat sta se prepustila priljubljenemu reggaetonu in nastala je pesem Huda, za katero sta posnela tudi videospot.

icon-expand Igor Mikič in Steffanio FOTO: Arhiv izvajalca

Igor Mikič in Steffanio sta idejo za sodelovanje dobila že lani, ko je Mikič sodeloval v priljubljenem plesnem šovu Zvezde plešejo. "V bližini POP TV-ja je tudi glasbeni studio, kjer sem sinhroniziral risanke, on je pa ravno zaključeval nek komad ... Seveda sva takoj padla v debato in kmalu ugotovila, da nama je poleg drugih zvrsti zelo všeč reggaeton, ki je v zadnjih nekaj letih preplavil svet. Še posebej po mega hitu Despacito," je o začetku sodelovanja povedal Steffanio. Ob tem se je spomnil, da sta še pred nastankom komada dobila dobro popotnico. "Ko sva premlevala idejo o komadu Huda v eni kavarni, je do naju pristopila vedeževalka in nama napovedala velik uspeh. Mogoče je nekaj na tem (smeh)," je za 24ur.com povedal Steffanio, ki v novi pesmi skupaj z Mikičem prepeva o tem, da je vsaka ženska lepa. "Pesem govori o tem, da je vsaka ženska lepa, še posebej takrat, ko se ne trudi biti lepa. Da je popolna ravno v nekih nepopolnih situacijah. Ko se zbudi, je tečna. Da je kakšen kilogram gor ali dol čisto nepomemben in da šminka in trendi sploh niso pomembni." Pesem je dobila tudi videospot, ki sta ga posnela že lani. "Spot sva posnela vsak na svojem koncu sveta – Mikič v Dubaju in Tokiu, jaz pa v egiptovskem turističnem mestu Hurgada. Nekaj mojih kadrov je tako posnela kar moja žena Taja,"iskreno pove Steffanio.

icon-expand Nekaj kadrov je za videospot posnela Steffaniova žena Taja. FOTO: osebni arhiv

"V čast mi je sodelovati s Steffaniem. Ravno zaradi tega, ker je bil avtor vseh pesmi skupine Game over in tudi kot oseba je dečko na mestu," pove Mikič in tudi Steffanio o njem govori v presežkih."Pri njemu me fascinira ta njegov 'drive'... Nikoli mu ni bilo nič dano, ampak do rezultatov prihaja z ogromno voljo in trdim delom. Vse, kar si zada, uresniči."

Trenutna situacija zaradi pandemije covida-19 je sicer kočljiva za kulturne in glasbene delavce. Nastopi so zelo omejeni in skoraj neizvedljivi, sta pa oba zelo optimistična. Mikič velja za velikega motivatorja, Steffanio pa je z močno voljo pred leti premagal raka, tako da pozitivnih misli za prihodnost ne manjka."Hitro bo vse spet v redu in zabave bodo spet takšne kot včasih in še boljše, ker jih bodo ljudje znali po vsem tem še bolj ceniti. Posebej te medčloveške stike. S pesmijo želiva popestriti neke neugodne trenutke v svetu. Naj ljudje ne jemljejo vsega preresno, vseeno pa naj bodo previdni. Čakajo nas boljši časi. TO PA JA!!!"zaključita v Mikičevem slogu.