Glasba

Igor Mikič se vrača: Želim si, da pesem ljudje vzamejo za hit poletja

Ljubljana, 05. 05. 2026 18.09 pred 45 minutami 3 min branja 6

Avtor:
K.A. Alen Podlesnik
Kadre za nov videospot je posnel med potovanjem na Kubi.

Čeprav ga trenutno spremljamo z vilami v rokah, ko se na Kmetiji bori za zmago, se Igor Mikič ni odpovedal glasbi. Zdaj se vrača z novo pesmijo, za katero je inspiracijo dobil med potovanjem po Kubi, ki si ga je privoščil za rojstni dan, prav tako pa je veliko idej črpal tudi iz izkušnje na Kmetiji. Z novo pesmijo želi svetu sporočiti nekaj prav posebnega.

Igor Mikič predstavlja novo pesem z naslovom Moje življenje. Vrača se torej od vil, ki jih spretno vrti na letošnji Kmetiji, nazaj za mikrofon. "Kmetija je bila lani zame zelo naporna, veliko je bilo spletk, kraj, prevar in laži. To sem prelil na papir," je razkril o pesmi, v kateri govori o hvaležnosti in ljubezni do življenja, potovanju in trdem delu ter vztrajnosti pri svojih ciljih in motivaciji.

Igor Mikič se vrača na glasbeno sceno.
Kmetija pa ni bila njegova edina inspiracija, saj si je za svoj 39. rojstni dan privoščil nekaj posebnega. "Počastil sem se in šel na Kubo. Ljudje tam živijo zelo skromno, zelo so srčni, nasmejani, nimajo nafte in elektrike, pa so bili vseeno zelo dobri do mene. Tako sem si rekel, da moram opomniti ljudi v Sloveniji, da je življenje samo eno, da gre hitro, da ga moramo izkoristiti in se imeti radi," je povedal.

Nova pesem nosi naslov Moje življenje.
Sam se je z leti namreč naučil uživati v majhnih stvareh. "Z leti sem pridobil hedonizem in ljubezen do cigar, ruma. Vsak dan se zahvalim za vse, kar imamo, hrano, vodo, elektriko, starše, kar sem želel tudi v Kmetiji poudarjati, a kot vidimo, mi ni uspelo," je povedal in dodal, da je želel sotekmovalcem dopovedati, da pristna prijateljstva ostanejo in da drug drugemu ne smemo metati polen pod noge. "Čeprav se kdaj zmotimo, je važno, da ostaneš dober človek, da si ponosen na osebo, ki jo vidiš v ogledalu, in to sem jim želel povedati. Da ni smisel denarna nagrada, ampak da greš z dvignjeno glavo domov in z novimi prijateljstvi ter izkušnjami," je dejal.

Na potovanju je snemal tudi kadre za videospot nove pesmi. "Na Kubi sem bil prvič in nisem vedel, kaj pričakovati, a prvi vtis je bil, kot da bi se teleportiral v leto 1950. Stari ameriški avtomobili, omejen dostop do interneta in osnovnih potrebščin v trgovinah, stare zgradbe in počasna modernizacija. Težko je bilo gledati revščino in borbo ljudi, ki na mesečni ravni zaslužijo od 20 do 50 dolarjev," je še povedal in dodal, da je prepotoval cel otok. "Navdušili so me Karibsko morje na jugu in Atlantski ocean na severu, rajske peščene plaže ter pina colada, ki so bili del našega vsakdana. Stopil sem tudi v hišo Hemingwaya in božal krokodile," je razkril.

Z novo pesmijo se torej vrača na glasbeno sceno, na kateri je že dolgo. Mu je dala Kmetija navdih za še kakšno pesem? "Če bi bila Kmetija glavna inspiracija, ne bi ustvaril samo albuma, ampak bi lahko celo kariero o tem govoril," se je pošalil in dodal, da bo konec leta obeležil že 10 let kariere, v kateri je izdal že več kot 30 pesmi, pripravlja pa tudi svoj prvi koncert. "Zelo se veselim in delam trdo. Želim si, da bodo ljudje mojo novo pesem vzeli za hit poletja," je še zaključil.

Racional-ec
05. 05. 2026 18.55
Tale naš Mikić kr misl da je Kitić…fant mal si je umislu a lah bi se zamislu. Star 34 let pa z mamo žvi v flet…model v kaj si ti ujet in zakwa poln te je splet. Prou folk že posiluješ in mal si že zmisluješ, vazn da glumis gljivo a nisi baš nek nivo. Dans vsek bi bil že raper, loh vozu bi sam šleper…še zgodba ti je bedna pa muska res nč vredna. Model…najd si textipisca, piiiiis bradr. LP
Antena
05. 05. 2026 18.54
Ajej, san se tebe se je manjkalo. Luzer
Amor Fati
05. 05. 2026 18.51
Z leporečenjem se lahko pride zelo daleč. Problem nastane, ko doziviš nek uspeh, ker se potem čisto vsak dan sprašuješ kdaj bo maska padla dol. Veš, da bo padla dol, saj resnica slej kot prej pride na dan, pa ni vazno kako dober igralec si. Resnica vedno udari. Človek ki igra na empatijo drugih zame ni človek.
Šumsko voče
05. 05. 2026 18.47
Kdo je ta pajac
Racional-ec
05. 05. 2026 18.46
Hahahahahahahahaha, ne nooo…smeh 😂😂😂
Lopov975
05. 05. 2026 18.36
bravo mikič
