Igor Mikič se vrača: Želim si, da pesem ljudje vzamejo za hit poletja

Igor Mikič predstavlja novo pesem z naslovom Moje življenje. Vrača se torej od vil, ki jih spretno vrti na letošnji Kmetiji, nazaj za mikrofon. "Kmetija je bila lani zame zelo naporna, veliko je bilo spletk, kraj, prevar in laži. To sem prelil na papir," je razkril o pesmi, v kateri govori o hvaležnosti in ljubezni do življenja, potovanju in trdem delu ter vztrajnosti pri svojih ciljih in motivaciji.

Igor Mikič se vrača na glasbeno sceno. FOTO: osebni arhiv

Kmetija pa ni bila njegova edina inspiracija, saj si je za svoj 39. rojstni dan privoščil nekaj posebnega. "Počastil sem se in šel na Kubo. Ljudje tam živijo zelo skromno, zelo so srčni, nasmejani, nimajo nafte in elektrike, pa so bili vseeno zelo dobri do mene. Tako sem si rekel, da moram opomniti ljudi v Sloveniji, da je življenje samo eno, da gre hitro, da ga moramo izkoristiti in se imeti radi," je povedal.

Nova pesem nosi naslov Moje življenje. FOTO: osebni arhiv

Sam se je z leti namreč naučil uživati v majhnih stvareh. "Z leti sem pridobil hedonizem in ljubezen do cigar, ruma. Vsak dan se zahvalim za vse, kar imamo, hrano, vodo, elektriko, starše, kar sem želel tudi v Kmetiji poudarjati, a kot vidimo, mi ni uspelo," je povedal in dodal, da je želel sotekmovalcem dopovedati, da pristna prijateljstva ostanejo in da drug drugemu ne smemo metati polen pod noge. "Čeprav se kdaj zmotimo, je važno, da ostaneš dober človek, da si ponosen na osebo, ki jo vidiš v ogledalu, in to sem jim želel povedati. Da ni smisel denarna nagrada, ampak da greš z dvignjeno glavo domov in z novimi prijateljstvi ter izkušnjami," je dejal.

Na potovanju je snemal tudi kadre za videospot nove pesmi. "Na Kubi sem bil prvič in nisem vedel, kaj pričakovati, a prvi vtis je bil, kot da bi se teleportiral v leto 1950. Stari ameriški avtomobili, omejen dostop do interneta in osnovnih potrebščin v trgovinah, stare zgradbe in počasna modernizacija. Težko je bilo gledati revščino in borbo ljudi, ki na mesečni ravni zaslužijo od 20 do 50 dolarjev," je še povedal in dodal, da je prepotoval cel otok. "Navdušili so me Karibsko morje na jugu in Atlantski ocean na severu, rajske peščene plaže ter pina colada, ki so bili del našega vsakdana. Stopil sem tudi v hišo Hemingwaya in božal krokodile," je razkril.

Kadre za nov videospot je posnel med potovanjem na Kubi. osebni arhiv

Kadre za nov videospot je posnel med potovanjem na Kubi. osebni arhiv

