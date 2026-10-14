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Glasba

Mile Kekin: Rokenrol je povezan s kultom mladosti

Zagreb , 14. 10. 2026 11.32 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
Boštjan Tušek
Mile Kekin je nedavno izdal tretji samostojni album PUN.K Mile Kekina, ki ga na koncertih predstavlja po Hrvaški in Sloveniji.

Tretji album PUN.K Mileta Kekina je tretji samostojni album 55-letnega hrvaškega rokerja, poln njegovega značilnega humorja, avtorskega pristopa in zgodb iz vsakdanjega življenja. V njih se lahko prepozna marsikdo, četudi navidez morda zvenijo popolnoma noro, več pa nam je razložil v pogovoru.

Mile, čestitke za novi album, že na prvo poslušanje se sliši kot najboljši samostojni album doslej, ima veliko energije, ironije in humorja, kako se vam zdi?

Seveda sem vesel, če ne bi bil vesel, ne bi obstajal. Všeč so mi albumi, ki imajo malo vsega, ki jih je mogoče poslušati tudi, ko si žalosten, srečen, jezen ali zaljubljen. Vesel sem, ko mi uspe ujeti čim širši spekter čustev. In najboljše je, da pesmi v živo zvenijo še bolje, kar bom dokazal v Orto baru že 16. oktobra, ko boste lahko slišali cvetober pesmi iz moje celotne kariere.

Plošča je polna njegovega značilnega humorja, avtorskega rocka in zgodb iz vsakdanjega življenja.
Plošča je polna njegovega značilnega humorja, avtorskega rocka in zgodb iz vsakdanjega življenja.
FOTO: Neonski

Album se imenuje PUN.K Mileta Kekina, ali ni imel Mile že nekaj let pun.k Hladnega piva (nekdanje zasedbe op. a.), zato se je tudi podal na svojo pot in od takrat pije samo brezalkoholno pivo, haha?

Hehehe, ne, ime albuma mi je prišlo na misel lani, Hladno pivo pa je razpadlo že veliko prej. Odločitev za samostojno kariero ni imela nobene zveze s tem, da bi jih imel "poln kufer", ampak z občutkom, da sem tej skupini dal vse, kar sem lahko, ter da je čas, da grem naprej, če se ne želim ustaviti z ustvarjalnostjo. Kar ne pomeni, da na tem albumu ni pesmi, ki bi jih lahko našli na albumu Hladnega piva. A sem prepričan, da obstaja na tem albumu še veliko drugih slogov in žanrov.

Mile se pri 55 letih počuti kot "zvezda", kot pravi prva pesem, "nekoč smo bili uporniški, zdaj pa smo stari sr*lci", a vsaka doba ima svoje pluse in minuse, najbrž?

Absolutno. Staranje ni ravno tema, o kateri veliko ljudi poje. Rokenrol je povezan s kultom mladosti. Umri mlad, bodi lepo truplo, so govorili, zdaj pa imamo kup starodavnih skupin od Stonesov naprej. Star je pesem o meni, pa tudi o oboževalcih, ki bi raje videli, da se nič ne spremeni in da skupina igra samo pesmi iz njihove mladosti. Ampak, da se vrnemo k prednostim in slabostim, super je, ko si na začetku in so ti vsa vrata odprta, lepo pa je tudi, ko veš, da si nekaj naredil, da imaš za seboj veliko dobrih albumov in da si uresničil nekatere otroške sanje.

Mile Kekin je nedavno izdal tretji samostojni album PUN.K Mile Kekina, ki ga na koncertih predstavlja po Hrvaški in Sloveniji.
Mile Kekin je nedavno izdal tretji samostojni album PUN.K Mile Kekina, ki ga na koncertih predstavlja po Hrvaški in Sloveniji.
FOTO: Neonski

Je lažje ustvarjati pesmi, ko ima človek za seboj skoraj štirideset let dela, veliko izkušenj in vaje, ko točno ve, kaj počne? Vas ženejo podobne stvari kot vedno ali se je to z leti spremenilo?

Uf, nisem ravno prepričan, da je lažje, ko imaš za seboj veliko albumov. Postal sem veliko bolj samokritičen in to ni vedno dobro. Pisal in pel sem že o veliko temah. Vsakič, ko končam album, mislim, da ne bom nikoli več ničesar napisal. Popolnoma sem prazen. Kar se tiče zagona, se še vedno počutim kot Superman, ko napišem novo pesem, ki je všeč občinstvu in meni. Misel, da je bil tam prazen list papirja in zdaj sta tam besedilo in melodija, ki sem jo napisal, bo zame vedno fantastičen občutek, tako kot prvi dan.

Marko Nogomet je moderna tema z videospotom v slogu pisanja SMS-sporočil, nastal pa je s pomočjo umetne inteligence. Kaj menite o tem, ko gre za vizualne elemente in uporabo umetne inteligence?

Nimam težav s tem, če ni v ospredju in ko ni ničesar drugega kot umetna inteligenca. Če se uporablja kot orodje, ki pomaga pesmi, da ta doseže občinstvo, je to v redu. V videospotu s pomočjo umetne inteligence pokažem, kako si dva prijatelja pišeta. Verjetno bi to lahko naredil z animacijo, vendar bi trajalo dlje in bi bilo veliko dražje.

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Zdaj je veliko lažje snemati videoposnetke, ker ni več treba iti na lokacijo, ker umetna inteligenca zmore vse, vsi videoposnetki so narejeni s pomočjo umetne inteligence, nekateri pa jo uporabljajo celo za glasbo, ali menite, da bi bilo treba slednje prepovedati, ker nima nobene posebne zveze s klasičnimi ustvarjalnimi procesi?

Že zdaj organizacije, ki varujejo pravice glasbenikov, zahtevajo registracijo uporabe programov umetne inteligence. To mi je povsem v redu. Občinstvo mora vedeti, ali je bila umetna inteligenca uporabljena v umetniškem delu. Po drugi strani pa umetna inteligenca močno zmanjša stroške videospotov, seveda pa je težava v tem, da bodo vsi posnetki videti enako in bodo režiserji posnetkov ostali brez službe. Ne vem, kako rešiti to težavo. Verjamem, da bo na ravni EU še veliko več zakonov o tem, kaj se lahko in česa ne sme početi s tehnologijo umetne inteligence.

Kako so videti, kakšno je stanje vaših jeter, kot nekdo, ki je že dolga desetletja v rokenrolu, kako pomembno je, da se človek ob pravem času ustavi?

Hahaha, sprašujete o pesmi Jetra? No, že dolgo nisem bil pri zdravniku, ampak mislim, da sem v redu. Bolje skrbim zase kot prej. Pijem manj in pazim, kaj in koliko jem, ukvarjam se s športom, ampak ne preveč. S starostjo je pomembneje biti pameten glede tega, koliko in kdaj piješ.

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Z Darkom Rundekom ste posneli pesem Trening za umiranje (Hladnega piva op. a.), kakšna je bila vaša izkušnja? Gostje so tudi Kultur Shock in legendarni Rade Šerbedžija, kako je prišlo do teh sodelovanj in kako ste zadovoljni z rezultati?

Darko Rundek je bil idealni kandidat, ker originala še ni slišal. Poleg tega mi je zelo všeč njegov način interpretacije. V novi različici Trening za umiranje zveni kot nekakšen psihedelični alt country in to se dobro ujema z njegovim vokalom. Đina sem spoznal po koncertu Kultur Shock, vedel sem, da mu bo všeč pesem Treći svijet, ker je po Sarajevu tudi sam živel kot izseljenec v Ameriki. Radeta poznam že dolgo in ne vem, kdo bi lahko bolje pel o smislu življenja. Bil sem previden, dovolj, da sem uganil slog in žanr vsakega posameznika in menim, da je izpadlo v redu.

Kaj pravite tistim, ki vas še vedno sprašujejo o Hladnem pivu in od vas še vedno pričakujejo stare pesmi? Ali sploh razmišljate o preteklosti, saj kolegi, kot vemo, nadaljujejo kot Savršeni marginalci?

Ne razmišljam o preteklosti, vendar se ne odpovem pesmim, ki sem jih napisal med Hladnim pivom. Na vsakem koncertu igram veliko pesmi iz tistega obdobja, ker sem ponosen na ta del svojega repertoarja. Zato lahko na mojih nastopih pričakujete več kot dve uri koncerta od začetka Hladnega piva do PUN.K Mileta Kekina.

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