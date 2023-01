Mile Kitić med koncertom odrinil oboževalca pod odrom

Na področju nekdanje skupne države je eno večjih glasbenih imen zagotovo Mile Kitić, ki svoje oboževalce zabava že več kot 40 let. 70-letnik je v prvih dneh novega leta nastopal v bosanskem Cazinu.

Po koncertu je po družbenih omrežjih zaokrožil video pevca, ki oboževalca pod odrom odrine, ker ga je ta živciral zaradi nenehnih fotografij oziroma selfijev.

"Dobro je, no, slikal si vsaj 10-krat," je rekel Mile in odrinil mladeniča pod odrom ter ga udaril po glavi, kot piše srbski Blic. Pevčeva gesta med oboževalci nikakor ni bila dobro sprejeta. "Nekaj si živčen, kaj, Mile?" je zapisal en uporabnik Twitterja, drugi pa: "Mile, razočaral si me."