Miley Cyrus beži pred policijo

26-letna pevka Miley Cyrus se je vrnila v pesmi in videospotu Marka Ronsona Nothing Breaks Like a Heart (Nič se ne zlomi kot srce), ki zagotovo zanimiv, saj jo ves čas preganja policija. Vse skupaj pa v slogu informativnih kanalov spremlja televizija.

Pevka, ki v videospotu vozi avto, preganjajo pa jo policijska vozila s helikopterjem vred, zraven poje "ta svet te lahko rani, te globoko zareže in pusti brazgotino". Miley nato ubere nekaj stranpoti, ena jo vodi skozi striptiz klub, poln duhovnikov, druga skozi trgovino, polno nasilnih nakupovalcev in preko strelskega poligona, kjer otroci za tarče uporabljajo drugih otrok. Nek moški ima ob cesti, kjer opazuje dogajanje, tetovažo "Miley za predsednico". To pa še zdaleč ni vse ...