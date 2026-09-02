Miley Cyrus črtala svoj priimek: Začenja novo poglavje kariere

Javnost že dlje časa ugiba o novem poglavju na glasbeni poti Miley Cyrus. Slednja je z nedavno potezo na družbenih omrežjih na to zdaj tudi namignila. 33-letna zvezdnica je svoje oboževalce presenetila z nenavadno spremembo svojega umetniškega imena na družbenih omrežjih. Na vseh uradnih profilih je namreč odstranila priimek Cyrus in se zdaj predstavlja zgolj kot Miley.

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Cyrus je na svojih profilih objavila tudi dve novi fotografiji v rdeče-črni estetiki. Ob eni od njiju je zapisala zgolj "Miley", kar je še dodatno spodbudilo ugibanja, da ne gre zgolj za naključno spremembo, temveč za premišljeno preobrazbo njene javne podobe. Poteza je med spletnimi uporabniki nemudoma sprožila primerjave z glasbenicami, ki so postale prepoznavne zgolj po enem imenu – med njimi so denimo Cher, Madonna in Beyoncé. Los Angeles Times je ob tem zapisal, da se zdi, kot da je Miley Cyrus postala preprosto "Miley", vendar pevka za zdaj ni uradno potrdila, da je svoje umetniško ime trajno spremenila.

Miley Cyrus FOTO: Profimedia

Sprememba prihaja v precej pomembnem trenutku njene kariere. Miley je namreč julija podpisala pogodbo z založbo Atlantic Records, potem ko je pred tem ustvarjala pri založbi Columbia Records. Njena zadnja studijska plošča Something Beautiful je izšla maja 2025, zdaj pa pripravlja že svoj deseti studijski album. Čeprav datuma izida novega albuma še ni razkrila, je o njem v nedavnem intervjuju za revijo Wonderland povedala nekaj več. Opisala ga je kot ljubezensko zgodbo, vendar poudarila, da ljubezen zanjo ni enodimenzionalna. Album naj bi odražal njeno življenje, odnose in predvsem spremembe v njenem odnosu do same sebe. "Ta album je ljubezenska zgodba, vendar ljubezenske zgodbe nikoli niso enodimenzionalne. Vedno imajo več plasti," je povedala pevka.