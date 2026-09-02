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Glasba

Miley Cyrus črtala svoj priimek: Začenja novo poglavje kariere

Los Angeles, 02. 09. 2026 09.21 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Miley Cryus.

Zvezdnica, ki je doslej ustvarjala pod imenom Miley Cyrus, se je odločila za spremembo. Na vseh svojih družbenih omrežjih je odstranila priimek in se zdaj predstavlja zgolj kot Miley. Čeprav razloga za presenetljivo potezo oboževalcem ni pojasnila, prihaja sprememba v času, ko se pevka pripravlja na novo poglavje svoje glasbene kariere.

Javnost že dlje časa ugiba o novem poglavju na glasbeni poti Miley Cyrus. Slednja je z nedavno potezo na družbenih omrežjih na to zdaj tudi namignila.

33-letna zvezdnica je svoje oboževalce presenetila z nenavadno spremembo svojega umetniškega imena na družbenih omrežjih. Na vseh uradnih profilih je namreč odstranila priimek Cyrus in se zdaj predstavlja zgolj kot Miley.

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Cyrus je na svojih profilih objavila tudi dve novi fotografiji v rdeče-črni estetiki. Ob eni od njiju je zapisala zgolj "Miley", kar je še dodatno spodbudilo ugibanja, da ne gre zgolj za naključno spremembo, temveč za premišljeno preobrazbo njene javne podobe.

Poteza je med spletnimi uporabniki nemudoma sprožila primerjave z glasbenicami, ki so postale prepoznavne zgolj po enem imenu – med njimi so denimo Cher, Madonna in Beyoncé. Los Angeles Times je ob tem zapisal, da se zdi, kot da je Miley Cyrus postala preprosto "Miley", vendar pevka za zdaj ni uradno potrdila, da je svoje umetniško ime trajno spremenila.

Miley Cyrus
Miley Cyrus
FOTO: Profimedia

Sprememba prihaja v precej pomembnem trenutku njene kariere. Miley je namreč julija podpisala pogodbo z založbo Atlantic Records, potem ko je pred tem ustvarjala pri založbi Columbia Records. Njena zadnja studijska plošča Something Beautiful je izšla maja 2025, zdaj pa pripravlja že svoj deseti studijski album.

Čeprav datuma izida novega albuma še ni razkrila, je o njem v nedavnem intervjuju za revijo Wonderland povedala nekaj več. Opisala ga je kot ljubezensko zgodbo, vendar poudarila, da ljubezen zanjo ni enodimenzionalna. Album naj bi odražal njeno življenje, odnose in predvsem spremembe v njenem odnosu do same sebe. "Ta album je ljubezenska zgodba, vendar ljubezenske zgodbe nikoli niso enodimenzionalne. Vedno imajo več plasti," je povedala pevka.

Razlagalnik

Mononim je ime, sestavljeno iz ene same besede, ki ga oseba uporablja za svojo javno ali umetniško identiteto. V glasbeni industriji so zvezdniki, ki se predstavljajo zgolj z enim imenom, kot so Cher, Madonna ali Beyoncé, dosegli takšno stopnjo prepoznavnosti, da priimek ni več potreben za njihovo identifikacijo. Ta praksa pogosto simbolizira status ikone, avtonomijo umetnika in prehod v fazo kariere, kjer je osebnost glasbenika postala blagovna znamka sama po sebi.

Glasbena založba, kot je Atlantic Records, deluje kot ključni partner za glasbenike pri produkciji, distribuciji in trženju njihove glasbe. Založba zagotavlja finančna sredstva za snemanje albumov, organizira promocijske kampanje, skrbi za pravno zaščito avtorskih pravic ter zagotavlja dostop do globalnih distribucijskih kanalov, kot so digitalne platforme in fizične prodajalne. Zamenjava založbe, kot jo je opravila Miley, pogosto pomeni strateško odločitev za spremembo kreativne usmeritve ali iskanje novih marketinških pristopov.

Sprememba umetniške podobe, znana tudi kot 'rebranding', je pogosta strategija glasbenikov, s katero želijo obeležiti prehod v novo ustvarjalno obdobje. S tem umetniki vizualno in simbolno ločijo pretekle projekte od novih, kar jim omogoča, da se distancirajo od preteklih glasbenih slogov ali osebnih izkušenj. Takšne spremembe, kot je skrajšanje imena ali sprememba estetike, služijo kot marketinško orodje, ki pritegne pozornost javnosti in ustvari pričakovanje za svežo glasbeno vsebino.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Miley Cyrus sprememba zgolj Miley umetniško ime

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KOMENTARJI1

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Paradox
02. 09. 2026 10.11
To so te vsakdanje, življensko pomembne, novice za navadnega smrtnika.
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