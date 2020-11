Miley Cyrus hvaležna za podporo oboževalcev ob izidu novega albuma

Pevka Miley Cyrus je predstavila nov sedmi studijski album Plastic Hearts, ki so ga oboževalci težko pričakovali. Ob izidu se je na družbenih omrežjih zahvalila za podporo in potrpljenje.

Ob izidu sedmega studijskega albuma Plastic Hearts je Miley Cyrus oboževalcem na družbenih omrežjih delila sporočilo."Moje 'plastično srce' je preplavljeno s podporo, ki sem jo prejela od vas! Bila sem rojena za to, da sem ustvarila to ploščo, ki sem jo pravkar izdala," je tvitnila 28-letnica."Za moje oboževalce, ki so tu že od samega začetka in vas neizmerno cenim bolj, kot lahko to sploh opišem. Vsem, ki sem jih kadarkoli ljubila ali izgubila, hvala!"Glasbenica je pri novem albumu sodelovala s številnimi glasbenimi kolegi, med njimi z Billyjem Idolom, Joan Jett, Dua Lipo in Stevie Nicks.

Pop zvezdnica je novi album predstavila po več kot treh letih. Sicer je AP She Is Coming predstavila že lani, a je zaradi osebnih težav, tudi zaradi ločitve od Liama Hemswortha, operacije glasilk in požarov v Kaliforniji, začasno prestavila glasbeno ustvarjanje.

Miley Cyrus

Pred kratkim, ko je pevka napovedala izid albuma, je predstavila črno-roza naslovnico, ki jo je posnel sloviti fotograf Mick Rock, ki je fotografiral glasbene ikone od Davida Bowieja do Debbie Harry. Ob napovedi albuma je pevka povedala: "Album sem začela ustvarjati pred dvema letoma. Takrat sem mislila, da imam vse pod kontrolo. Ne samo pesmi za album, temveč moje celotno življenje. Nič ti ne testira ega bolj kot življenje samo. Že, ko sem mislila, da je glavni del albuma zaključen, se je vse izbrisalo. Vse se je spremenilo. Narava mi je storila to, kar sedaj vidim kot uslugo, in uničila to, čemur se nisem bila sama sposobna odreči. Izgubila sem hišo v plamenih, ampak v pepelu našla sebe."

