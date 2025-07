Miley Cyrus izdala duet s supermodelom Naomi Campbell

Glasbenica Miley Cyrus je izdala videospot za pesem Every Girl You've Ever Loved , pri kateri je moči združila z legendarno manekenko Naomi Campbell . 55-letnica se je mlajši kolegici pridružila tudi v spotu, v katerem je v čipkastem bodiju dokazala, da so leta zgolj številka. Za podobno opravo, ki domišljiji dopušča malo prostora, se je odločila tudi 32-letnica.

Manekenka v pesmi ne poje, temveč recitira besedilo, ki se v delu pesmi glasi: "Nikoli ne nosi ure, a kljub temu nikoli ne zamuja. Tako je graciozna, je njen obraz naslikal Botticelli? Ima popoln vonj. Govori odlično francosko. Lahko pleše vso noč in se kljub temu nikoli ne spoti."

Naomi je utrinke s snemanja spota delila s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram. "Prijateljica me je vprašala, če bi sodelovala pri njenem spotu in pesmi. Ta prijateljica je Miley Cyrus," je dejala in se pošalila, da to sicer ni njena navadna služba, a da je klju temu zelo zabavno. "Dejala sem, da ne bom več snemala videospotovo, ampak kako lahko zavrneš Miley Cyrus?"

"Zelo sem ponosna, da sem del tega pomembnega trenutka. Tvoja vizija, tvoj glas, tvoje srce - vse sije," je še dejala Naomi in se glasbenici zahvalila za priložnost.