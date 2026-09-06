Miley Cyrus na starem dolgočasnem tiru

What Are The Odds , kakor je naslov novemu albumu angleške soul-pop grlice Jorje Smith , je bolj dinamičen kot je tale zadnji izbrani singel, ki vzporedno promovira pevkinih dvanajst novih komadov. Nežen afro-beat, ki se je ob pomoči rahlo lomljene ritmike praktično vgnezdil v otoško soul in pop stvarnost, ostaja prevladujoč instrumentalni horizont v aktualnem pevkinem stilskem razponu. A tega Jorja Smith zavoljo nekolikanj blede melodije tokrat ni uspela povzdigniti. No, ni laž, da What Are The Odds zveni igrivo in sodobno, I Lied, You Lied pa odveč boječe.

Francoski multiinstrumentalist in studijski čarovnik, nekoč znan tudi kot French Kiwi Juice, se je odločil za smart-funky-pop-soul komad. Po tem ko je Vincent Fenton, kakor je glasbenikovo pravo ime, že uspešno deloval v območju plesne termike oziroma med artističnimi house oblaki, nato kot eksperimentalni kantavtor, je napočil čas za nekaj konkretnejšega, predvsem v smislu songovske oblike. Po mističnem uvodu se utrne zvedav napev, ki mu gostujoča vokalistka Eryn Allen Kane - Čikačanka je znana po večih sodelovanjih z ameriškimi raperskimi facami - dodaja obilo energije. Velja se spomniti tudi preteklih treh albumov FKJ-ja, ki so vsebinsko, kaj šele karakterno povsem različni. Prijahajoči bo, kaže, tudi tak, a vseeno bolj konvencionalen kot predhodniki.