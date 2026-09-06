Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Miley Cyrus na starem dolgočasnem tiru

Ljubljana, 06. 09. 2026 11.00 pred 28 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

FKJ na dobri poti nazaj.

MILEY CYRUS - Bass Persuades

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razočarajoč resnejši začetek novega pevkinega diskografskega cikla. Naslovna tema prihajajočega albuma Miley Cyrus na žalost poslušalcev - a najbrž na veselje založnika -, zveni tako preseto podobno ortodoksnemu electro-popu iz vsaj dveh obdobij nevrotičnega razgrajanja Lady Gaga. Odločno brez kreposne melodijske ideje in s prvoizbranim, standardiziranim udarnim ritmom - premalo avtorsko oziroma ravno nasprotno od kakega ustvarjalnega bistroumja. Škoda.

 

Ocena: 2,5

JORJA SMITH - I Lied, You Lied

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

What Are The Odds, kakor je naslov novemu albumu angleške soul-pop grlice Jorje Smith, je bolj dinamičen kot je tale zadnji izbrani singel, ki vzporedno promovira pevkinih dvanajst novih komadov. Nežen afro-beat, ki se je ob pomoči rahlo lomljene ritmike praktično vgnezdil v otoško soul in pop stvarnost, ostaja prevladujoč instrumentalni horizont v aktualnem pevkinem stilskem razponu. A tega Jorja Smith zavoljo nekolikanj blede melodije tokrat ni uspela povzdigniti. No, ni laž, da What Are The Odds zveni igrivo in sodobno, I Lied, You Lied pa odveč boječe.

 

Ocena: 3,5


FKJ FT. ERYN ALLEN KANE - I Want U

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francoski multiinstrumentalist in studijski čarovnik, nekoč znan tudi kot French Kiwi Juice, se je odločil za smart-funky-pop-soul komad. Po tem ko je Vincent Fenton, kakor je glasbenikovo pravo ime, že uspešno deloval v območju plesne termike oziroma med artističnimi house oblaki, nato kot eksperimentalni kantavtor, je napočil čas za nekaj konkretnejšega, predvsem v smislu songovske oblike. Po mističnem uvodu se utrne zvedav napev, ki mu gostujoča vokalistka Eryn Allen Kane - Čikačanka je znana po večih sodelovanjih z ameriškimi raperskimi facami - dodaja obilo energije. Velja se spomniti tudi preteklih treh albumov FKJ-ja, ki so vsebinsko, kaj šele karakterno povsem različni. Prijahajoči bo, kaže, tudi tak, a vseeno bolj konvencionalen kot predhodniki.

 

Ocena: 4,5

poslušalnica singli

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Svojih 80 let bi praznoval Freddie Mercury

24ur.com Se Miley Cyrus vrača v igralski svet?
24ur.com Iza se vrača!
24ur.com Osmo albumsko delo ameriške superzvezdnice niti ni taka blazna štala
24ur.com Suljić po (podobni) poti kot Šeško? V Španiji oddal zgolj eno igro
24ur.com Zvezda in Pafos pred vrati nogometnega raja: komu prednost pred povratno tekmo?
24ur.com Kaja Juvan: Pogrešam tenis, pogrešam zmage, a ostajam potrpežljiva
24ur.com Miley Cyrus črtala svoj priimek: Začenja novo poglavje kariere
Priporoča
  • 10
  • 9
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Diego14
06. 09. 2026 11.28
Evo ga....spet ta
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zvezdnica pokazala še nikoli videne fotografije iz najstniških let
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
Si postal očka? Pripravi se na te spremembe
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah
zadovoljna
Portal
Vsi se sprašujejo isto stvar o Nicole Kidman
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Dnevni horoskop: Kozorogom bo pomembna bližina, škorpijone čaka strast
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
Tedenski horoskop: Nekaj nedolžnega lahko preraste v nekaj več
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
To je frizura, ki ženskam po 40. letu odvzame leta in bo hit jeseni 2026
vizita
Portal
Pozabite na trebušnjake: za raven trebuh je pomembnejša ta vaja, ki jo večina dela narobe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Če vas bolijo kolena, ne izločite vseh maščob: ta živila vsebujejo snovi, pomembne za sklepe
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
Virusi se v šolah hitro širijo: navade, ki jih je dobro osvojiti, preden zboli vsa družina
cekin
Portal
Večina slovenskih gospodinjstev plačuje preveč: pri elektriki bi lahko prihranili več kot 80 evrov na leto
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Štirje turisti na Krku želeli sladico, nato pa jih je natakar prosil, naj odidejo
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Šefi naj bi jih končno opazili: štiri znamenja, ki naj bi bila tik pred napredovanjem
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
Imel je 31 milijard evrov, danes pa od Rusije zahteva ogromno odškodnino
moskisvet
Portal
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Se redite, slabo spite in ste nenehno utrujeni? Kriv je lahko ta hormon
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Tri leta nihče ni vedel za njegovo bolezen: Stala mu je ob strani do konca
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
Kitajsko križišče, ki je obnorelo internet: iz zraka je videti kot opičji obraz
dominvrt
Portal
Hortenzije septembra: ena napaka jih lahko prihodnje leto pusti brez cvetov
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Tehnološko čudo: Oaza sredi puščave, kjer je vedno 23 stopinj
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
Kako prepoznati simptome suhega očesa pri vašem psu
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
To je septembrski trik izkušenih vrtičkarjev za uspešno novo sezono
okusno
Portal
Najboljše jesenske enolončnice - 7 receptov za jedi, ki jih imajo vsi radi
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Dobri stari čupavci: Recept iz babičine kuharice z dvema, štirimi ali šestimi jajci
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
Nedelja brez klasičnega kosila: 7 idej, ko si želite nekaj drugačnega
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
To ni običajno pecivo z borovnicami: zaradi enega trika je neverjetno sočno
voyo
Portal
Nadgradnja
Nadgradnja
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Zmenek za starše
Zmenek za starše
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1929