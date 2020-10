Miley Cyrus najavila izid sedmega studijskega albuma

Ameriški pevki so novembra 2018 požari popolnoma uničili kalifornijsko domovanje ter glasbeni material, ki si ga je želela uvrstiti na nov album. Ker je izgubila vse, se je odločila začeti znova, se tako obrnila k nekoliko tršim ritmom in pesmim dodala nekaj ostrine. Pravi, da je izgubila hišo v plamenih, a v pepelu našla sebe in to želi dokazati s sedmim studijskim albumom.

Miley Cyrusje oboževalce presenetila z najavo izida njenega sedmega studijskega albuma, ki ga je poimenovala Plastic Hearts. Glasbeni izdelek bo luč sveta ugledal že 27. novembra. Sledilcem je novico sporočila preko omrežja Instagram in izdala tudi nekaj informacij glede skladb, ki bodo na voljo njenim zvestim poslušalcem.

Na albumu je dvanajst pesmi. Ena od teh je tudi njen zadnji hitMidnight Sky, oboževalce pa je presenetila z odločitvijo, da na izdelek uvrsti tudi dve priredbi. To staHeart of Glasszasedbe Blondie ter legendarna pesemZombie, s katero je navdušila na nedavnem virtualnem festivalu, za nastop pa so ji čestitali tudi člani irske skupine The Cranberries, ki so jo izvajali v originalu. Cyrusova je s sledilci delila tudi naslovno fotografijo albuma, ki bo v črno-rožnatih odtenkih, slika pa je delo uspešnega fotografa, ki je v objektiv ujel številne rock glasbenike. Mick Rock pa je v preteklosti sodeloval tudi zDavidom Bowiejem inDebbie Harry. Plastic Hearts je pevkin prvi kompleksnejši glasbeni projekt po več kot treh letih. Zaradi zasebnih težav, avgusta 2019 se je namreč ločila od igralca Liama Hemswortha, je odlašala z izdajo dveh od treh glasbenih izdelkov, ki jih je v tistem času napovedala.

27-letnica je spregovorila tudi o tem, kako je potek dogodkov vplival na nastanek novega albuma. Ob razvezi so v njeno življenje posegli tudi uničujoči požari, zaradi katerih je ostala brez malibujskega domovanja. "Album sem pričela ustvarjati pred dvema letoma. Takrat sem mislila, da imam vse pod kontrolo. Ne samo pesmi za album, temveč moje celotno življenje. Nič ti ne testira ega bolj kot življenje samo. Že, ko sem mislila, da je glavni del albuma zaključen, se je vse izbrisalo. Vse se je spremenilo. Narava mi je storila to, kar sedaj vidim kot uslugo, in uničila to, čemur se nisem bila sama sposobna odreči. Izgubila sem hišo v plamenih, ampak v pepelu našla sebe,"je zapisala.

Na srečo pa so imeli vsi, ki so pri nastanku albuma sodelovali, zapiske ter nekatere glasbene dokumente shranjene na računalnikih. Miley na album, ki ga bo izdala ob koncu novembra, gleda kot na nov začetek. Obrnila se je k rock žanru in nekoliko tršim ritmom, navdih pa išče pri nekaterih legendarnih zasedbah, za eno od pesmi pa je prejela tudi pohvalo glasbene ikoneStevie Nicks.