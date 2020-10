Miley Cyrus navdušila z izvedbo legendarne pesmi 'Zombie'

27-letna pevka je znova pokazala svoje izjemne pevske sposobnosti. Pred kratkim je namreč nastopila na virtualnem glasbenem festivalu, ki poteka z namenom zbiranja sredstev za ogrožene poklice v glasbeni industriji, ki jih je najbolj prizadela pandemija koronavirusa. Z izvedbo skladbe 'Zombie' je prepričala tudi skupino The Cranberries, ki je s pesmijo zaslovela leta 1994.

Miley Cyrus je z nastopom na #SaveOurStages Festu, ki poteka virtualno, njegov namen pa je zbiranje sredstev za ohranjanje delovnih mest v glasbeni industriji, popolnoma navdušila. Na odru losangeleškega nočnega kluba Whiskey A Go Go, ki se nahaja v zahodnem Hollywoodu, je zablestela z nekoliko prirejeno verzijo pesmi Zombie, s tem pa navdušila zasedbo, ki pesem izvaja v izvirniku. Skladba je obeležila kariero skupineThe Cranberries, številni glasbeniki pa jo pogosto izvajajo v različnih priredbah.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Posnetek, na katerem zvezdnica pokaže svojo nekoliko temačnejšo stran, je člane irske rock skupine tako presenetil, da so na omrežju Twitter delili svoje mnenje o pevki in njenem coverju skladbe, ki je izšla leta 1994 in nemudoma zavzela vse svetovne glasbene lestvice.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Bili smo navdušeni, ko smo slišali kako je Miley priredila 'Zombie' na Whisky Go Go v Los Angelesu pretekli vikend,'' je zapisal band. Prav tako so jo počastili s pohvalo, da je''to ena od najboljših priredb pesmi, kar so jih slišali doslej.''Dodali so tudi, da mislijo, da bi bila njihova žal preminula pevka Dolores O'Riordan (tragično je umrla 15. januarja 2018, op. a.) s slišanim zelo impresionirana.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zombie je protestna pesem, ki govori o sporih ter nemirih med katoliško manjšino in protestanti na Severnem Irskem. Posvečena je dvema mladeničema, Jonathanu Ballu in Timu Parryju, ki sta umrla med bombandiranjem IRA-e v Warringtonu. Zahvaljujoč mnogim priredbam, ki so pesem naredile še bolj ikonično, so The Cranberries postali prvi irski band, katerega pesem je presegla milijardo ogledov na portalu YouTube.