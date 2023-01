Miley Cyrus novo pesem namenila nekdanjemu možu Liamu Hemsworthu

"Bila sva dobro, bila sva zlata. Sanje, ki jih ne gre kupiti. Bila sva prava, dokler nisva bila. Zgradila sva hišo in jo gledala, kako gori," poje nekdanja Disneyjeva zvezdnica v novi pesmi. V zadnjem verzu se navezuje na malibujsko hišo, v kateri sta z igralcem živela, dokler ni ta pogorela v obsežnem kalifornijskem požaru leta 2018. Izguba skupnega doma je bila, kot je v enem izmed intervjuju nekoč dejala Miley, povod za poroko, saj ju je travmatična izguba še bolj zbližala.

"Nisem te želela zapustiti, nisem želela lagati. Začela sem jokati, a se nato spomnila, da si lahko sama kupim rože. Svoje ime lahko zapišem v pesek, se sama s sabo pogovarjam več ur, govorim stvari, ki jih ti ne razumeš. Sama lahko plešem in se držim za roko," še poje Miley v pesmi, ki je po mnenju oboževalcev odgovor na balado Bruna Marsa When I Was Your Man, ki naj bi ji jo Liam nekoč posvetil. V njej namreč pevec poje, da bi svoji nekdanji punci moral kupiti rože, jo držati za roko in z njo plesati, poleg besedila pa se pesmi ujemata tudi melodično.