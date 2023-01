Miley Cyrus proti trem novim domačim nima za keks

Ameriška pop starleta je že pri poletju. Pravzaprav pa Miley Cyrus sploh ni več starleta, ampak že (zdavnaj) institucija. A kljub temu do zvezdnice brez izrazitejšega osebnega izpovednega stila – če pa že, pa je bil ta prevzet, izposojen, torej nekaj iz sekcije deja-vu – ni lahko ohranjati posebnih simpatij. V tem kontekstu je song Flowers , ki naznanja pevkin osmi album Endless Summer Vacation , še kar soliden. Se pravi, solidno voden. Peresno lahak mid-tempo disco vzgib bo spričo slabotne konkurence še dolgo ohranjal pridih nečesa svežega. Se še komu zdi, da je Miley Cyrus v videu sprva v petah, nato pa bosa pleše na ritmično izrazito bolj pospešen song, kot je tale Flowers. Morda pa je tu nekdo nekaj pomešal? Ampak. Saj je ok tudi tako. Limitirano.

Te trap-pop bombice v slovenščini izpadejo fenomenalno kul. V zadnjih mesecih se jih je namnožilo, da je veselje. Travnik, Tsujigiri, delno Capital Crew in zdaj še Minnite, pri čemer ti niso edini. Na pohodu je številčna skupina ustvarjalcev, ki se je, vsaj tako je videti, namenila celotno staro domačo pop gardo praktično sinhrono vreči s tečajev. Besedila so izrazito ljubezenska, toda ta s prepogibom, z zaznamkom – bodisi so primerjave in opisi zabavno opolzki bodisi Zolajevsko realistični. Komad Jutra se zdi še za kanec bolj umetelen, saj je njegova osnova slavni hit veteranskih ameriških alternativnih rockerjev Pixies. Vsekakor upravičeno za še dodatno pohvalo. Razvoj sub-fronte, ki jo z Jutri odpira Minnite bo navdihujoč. Brihtno.

Ocena: 4,5

DORA TOMORI - New Religion