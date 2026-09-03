Miley Cyrus razveselila oboževalce: napovedala deseti studijski album

Ameriška pop zvezdnica Miley Cyrus bo ta mesec izdala svoj deseti studijski album. Album z naslovom Bass Persuades bo izšel 18. septembra, je 33-letnica po številnih ugibanjih njenih oboževalcev sporočila na Instagramu. Objavila je tudi videoposnetek, na katerem igra električno kitaro, ter naslovnico plošče. Pevka je napovedala tudi dva koncerta, ki bosta sredi oktobra v Hollywood Bowlu v Los Angelesu.
Ob najavi nove plošče je zapisala, da "nas glasba prevzame". O naslovu pa je pojasnila, da zanjo predstavlja celoten spekter čustev, od polnega do strtega srca. Glasbenica se je tudi zahvalila svojim oboževalcem, ker so bili del tega, da je uresničila svoje "najbolj divje sanje".
Cyrus je zaslovela kot najstnica v televizijski seriji Hannah Montana, v kateri je igrala glavno vlogo. Deveti studijski album z naslovom Something Beautiful je dobitnica nagrade grammy izdala maja lani, pred tem je leta 2023 izšel album Endless Summer Vacation, ki je vseboval uspešnico Flowers.
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