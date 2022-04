Miley Cyrus s koncertnim albumom ni pričarala želenega vzdušja

Miley Cyrus je teren za napoved novega albuma pripravljala že nekaj časa. Prvi korak je naredila, ko je na Instagramu svoje oboževalce vprašala, katere pesmi si želijo slišati na njenih prihajajočih koncertih. Na repertoarju so se tako znašle številne uspešnice, kot so The Climb, Party in the USA in Wrecking Ball, ki množic nikoli ne pustijo ravnodušne.

Z naslednjim korakom je začela brez pojasnila objavljati svoje videoposnetke na družbenem omrežju, v katerih je pozdravljala oboževalce, ki so čakali pred njenim hotelom, in jih podpisovati z besedami, kot so I need attention (sl. Potrebujem pozornost) in Do I have your attention? (sl. Ali imam vašo pozornost?). Sprva se je zdelo, da gre za kanček samoironije, s katero želi upravičiti objavljene posnetke, na katerih oboževalci evforično kličejo po njeni pozornosti, a kasneje se je izkazalo, da je zgolj pripravljala teren za izid albuma Attention: Miley Live.