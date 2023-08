Miley Cyrus z verzi svojih uspešnic namignila na izid nove pesmi

Miley Cyrus s promocijskimi plakati, ki so izobešeni v mestih, kot sta Los Angeles in Bruselj, namiguje na izid nove pesmi z naslovom Used To Be Young . Na črno-belih plakatih je fotografija zvezdnice v podobni opravi, kot jo je imela leta 2013 na odmevni podelitvi nagrad MTV VMA, kjer je dvignila veliko prahu, ko je zapela ob boku Robina Thicka . Ob fotografiji so zapisani različni verzi iz njenih uspešnic Flowers , Wrecking Ball , The Climb ter Party in The USA .

Poleg slavnih verzov I can buy myself flowers (rože si lahko kupim sama), I came in like a wrecking ball (prišla sem kot rušilna krogla), I can almost see that dream i'm dreaming (skoraj lahko vidim sanje, ki jih sanjam) je tudi nov verz I say i used to be young (včasih sem bila mlada), za katerega se zdi, da je del nove pesmi, ki jo promovira. Za zdaj o pesmi ni še nič znanega, saj Miley o njej še ni javno spregovorila ali objavila kakršnega koli namiga na družbenih omrežjih.