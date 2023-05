Miley Cyrus zavrača turnejo, ker noče spati na premikajočem se avtobusu

Miley Cyrus se je odločila, da novega albuma ne bo promovirala s turnejo. 30-letnica je na družbenem omrežju zapisala: "To nima nobene povezave s pomanjkanjem hvaležnosti do oboževalcev, ima pa opraviti s tem, da se nočem pripravljati v garderobah, kar pa je realnost življenja na turneji." Dodala je, da njene modne oprave niso narejene za življenje na avtobusu in da noče spati na premikajočem se avtobusu, ko potuje od mesta do mesta.