Miley in Selena istočasno izdali skladbi: ena čustveno, druga poskočno

Miley Cyrus in Selena Gomez sta istočasno izdali novi skladbi. Miley Cyrus je izdala balado z naslovom Used To Be Young, Selena Gomez pa poskočno pesem z naslovom Single Soon. Obe sta za skladbi posneli tudi videospot.

Miley Cyrus v svoji baladi razmišlja o življenju in mladosti v središču pozornosti. "Vem, da sem bila nekoč nora, in vem, da sem bila nekoč bila zabavna. Ti si rekel, da sem bila nekoč divja, jaz pa, da sem bila nekoč mlada," se glasi del pesmi, za katero je zvezdnica posnela tudi videospot. V izjavi po izidu skladbe je pojasnila, da "pesem govori o spoštovanju tega, kar smo bili, ljubezni do tega, kar smo, in proslavljanju tega, kar bomo postali. Ponosna sem, ko razmišljam o svoji preteklosti, in optimistična, ko razmišljam o prihodnosti."

V videospotu Miley nosi majico s potiskom Miki Miške, s čimer se je spominjala na svoje karierne začetke pri Disneyju. In medtem ko se je Miley odločila za balado, je Selena Gomez izdala poskočno pesem z naslovom Single Soon. V njej poudarja, da je obremenjevanje s fanti izguba časa ter da ne bo niti trenutka več porabila za obremenjevanje z bivšimi. Namesto tega si v videospotu nadene svetlikajočo se obleko in se s prijateljicami odpravi ven, kjer pleše vso noč in nazdravlja svoji svobodi. "Želela sem objaviti zabavno pesem, ki sem jo napisala pred časom in je kot nalašč za konec poletja," je pevka dejala na Instagramu. V začetku tega leta je Gomezova za Vanity Fair spregovorila o svoji novi glasbi in povedala, da se nagiba k "res močnim, močnim, zelo pop" zvokom. "Tema je na splošno svoboda – osvoboditev odnosov. Če bi bilo po moje, bi verjetno vse življenje pisala balade, a želim ustvarjati glasbo, ki bo ljudi nasmejala."

