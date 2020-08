Miley ob sedmi obletnici pesmi Wrecking Ball: Zibanje na krogli bo živelo večno

Miley je že v preteklosti spregovorila o glasbenem hitu iz leta 2013, ki je dvignil marsikatero obrv. Pesem se nahaja na njenem četrtem studijskem albumu Bangerz, družbo pa mu delajo tudi hitiWe can't stop, Drive inAdore you. ''To je nekaj, česar mi ne morete odvzeti. Zibanje na krogli brez oblačil bo živelo večno. Ko to storiš na način, kot sem to naredila jaz, ostane za vedno,'' je povedala.