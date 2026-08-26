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Glasba

Bila je njena botra, mentorica in družina: Mileyjino čustveno slovo od Dolly

Los Angeles, 26. 08. 2026 19.45 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
A. J.
Miley Cyrus in Dolly Parton.

V morju vseh lepih besed in slovesov ob smrti legendarne Dolly Parton je tudi nekaj zelo osebnih. Mednje spada pevka Miley Cyrus. Dolly Parton je bila zanjo veliko več kot svetovna glasbena ikona. Bila je njena botra, zaupnica in mentorica, ki jo je spremljala od otroštva. V čustvenem zapisu na družbenem omrežju se je Miley od nje poslovila in razkrila, zakaj bodo njuni najdragocenejši trenutki za vedno ostali le njuni.

"Občutek ob izgubi moje tete Dolly je večji, kot se mi zdi prav deliti z drugimi. Najini najbolj sveti trenutki so bili zasebni in takšni bodo tudi ostali – za odrom, pod bliščem in med najinima srcema," je začela čustveno slovo od velike Dolly Parton pevka Miley Cyrus na Instagramu.

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Njuna vez je segala v čas pred Mileyjinim rojstvom. Dolly se je v začetku 90. let zbližala z njenim očetom Billyjem Rayem Cyrusom, ko sta skupaj nastopala na turneji, pozneje pa jo je prosil, naj postane botra njegovi hčerki. Miley se je rodila leta 1992, Dolly pa je vlogo botre z veseljem sprejela, čeprav je pozneje v šali dejala, da bo morala biti bolj 'vilinska botra', saj zaradi svoje kariere ne bo mogla biti ves čas ob njej. Kljub temu sta postali zelo povezani. Dolly je nekoč dejala, da Miley ljubi "kot lastnega otroka" in da si ne bi mogla biti bližje, tudi če bi bila njena hči.

Dolly Parton in Miley Cyrus.
Dolly Parton in Miley Cyrus.
FOTO: Profimedia

Njuna posebna vez je postala del televizijske zgodovine, ko je Dolly nastopila v seriji Hannah Montana. Miley je želela svojo botro v seriji in tako je Dolly postala teta Dolly, njena gostujoča vloga pa je bila tudi svojevrsten most med njunima resničnima življenjema. Partonova je pozneje pripovedovala, kako ponosna je bila na mlado Miley in kako jo je opazovala kot ponosna mama. Hkrati je zagovarjala njeno pravico, da sama poišče svojo pot. "Ni mi treba strinjati se z vsem, kar počne, ampak to ni moja stvar. To je njeno življenje. Jaz sem samo njena vila botra in jo ljubim," je o Miley nekoč povedala legendarna country glasbenica.

Glasba je bila njun skupni jezik tudi zunaj televizijskih ekranov. Skupaj sta že pred leti izvajali Dollyjino klasiko Jolene, Miley pa je skladbo pozneje redno pela tudi sama. Njuno sodelovanje se je nadaljevalo skozi različne projekte, med drugim pri Mileyjini uspešnici Wrecking Ball. Dolly je leta 2023 za svoj album Rockstar posnela novo različico skladbe skupaj z Miley, kar je bila ena njunih najbolj odmevnih skupnih glasbenih točk.

Miley Cryus in Dolly Parton v času Hannah Montane.
Miley Cryus in Dolly Parton v času Hannah Montane.
FOTO: Profimedia

"Kar vem, je, da bi Dolly želela, da to občutim, o tem napišem pesem, nato pa grem naprej in ostanem močna. Ob sebi imam angela. Vedno sem ga imela. Eden najinih zadnjih pogovorov je bil o glasbi in preobrazbi," je nadaljevala 33-letna Miley v slovesu na družbenem omrežju.

Prav glasba naj bi bila po njenih besedah način, kako bo nadaljevala njuno posebno vez. "Vedno jo bom imela rada," je zapisala in obljubila, da bo še naprej živela tako, da bo Dolly lahko ponosna nanjo. "Srce se mi lomi za ves svet, za njeno družino in prijatelje, ki jo bodo globoko pogrešali. V tej izgubi smo skupaj in videli jo bomo v vsem najlepšem."

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