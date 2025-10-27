Mind Tree: glasba kot odziv na stanje duha v družbi

Mind Tree ste trio, se lahko predstavite in opišete, kje, kdaj in kako se je začela vaša glasbena pot?

Mind Tree sestavljamo pianist Matic Štemberger, basist Peter Smrdel in bobnar Žiga Smrdel. Naša skupna pot se je začela leta 2021, ko smo se spoznali in kmalu začeli redno vaditi. Sprva smo igrali jazzovske standarde in sodobne jazzovske kompozicije, nato pa se je hitro pojavila želja po ustvarjanju avtorske glasbe. Leta 2022 smo v studiu Metro v Ljubljani posneli naš prvi album Catharsis, ki smo ga v samozaložbi izdali aprila 2023. Veseli nas, da je bil že prvenec tako dobro sprejet, saj smo ga predstavili na treh turnejah doma in v tujini – med drugim v Cankarjevem domu, Porgy & Bess na Dunaju, Konzerthausu v Celovcu in v berlinskem jazz klubu B-flat. Catharsis je za naslovno skladbo prejel nagrado Jazzon za najboljšo slovensko jazzovsko kompozicijo, skladba Mind Trip pa je bila nagrajena za najboljšo originalno kompozicijo na mednarodnem tekmovanju 7 Virtual Jazz Club. Drugi album Suite for Shattered Dreams smo posneli aprila letos v vrhunskem studiu Exalto v Haarlemu na Nizozemskem, izšel pa je v začetku oktobra. Predstavili smo ga v ljubljanskem jazz klubu Kazina in v Kulturnem domu Medvode. V naši širši ekipi so še producent in oblikovalec zvoka Vito Vičar s Ptuja, za vizualno podobo albuma je poskrbel oblikovalec Bor Šparemblek, fotografije je ustvaril Jure Grašak, spletno stran pa Jani Poklar.

Trio Mind Tree sestavljajo basist Peter Smrdel, pianist Matic Štemberger in bobnar Žiga Smrdel. FOTO: Izvajalec icon-expand

Po dveh letih od prvenca Catharsis ste nedavno izdali drugi album Suite for Shattered Dreams, menda ste ga posvetili žrtvam genocida v Gazi?

Novi album je posvečen žrtvam vseh oblik nasilja na vseh koncih sveta. Je naš odziv na trenutne geopolitične razmere, na stanje duha v družbi in na distopijo, ki smo ji priča že dolgo časa. Posebej je posvečen žrtvam genocida v Gazi in v Kongu ter žrtvam vojne v Ukrajini.

Žanrsko ste zelo fluidni, saj pravite, da se gibljete "med progresivnim metalom, jazzom, klasično glasbo 20. stoletja, filmsko glasbo in avantgardo", predalčkanja so torej odveč, kdo pa je pravzaprav vaša ciljna publika?

Vsak izmed nas v trio prinese svoj košček mozaika, ki ga sestavljajo različni glasbeni vplivi. Ti izvirajo iz našega odraščanja v Mladinskem klubu Nade Žagar v Ilirski Bistrici, kjer smo vsi začeli, ter iz dolgega glasbenega izobraževanja, ki nas je oblikovalo. Naš cilj je iz široke palete vplivov izluščiti pravo kombinacijo in ohraniti koherenco v glasbi. Pri širjenju naše glasbe ne sledimo slepo kapitalističnim načelom in principom. Umetnost mora biti dostopna vsem, ki si želijo stika z njo – tako razumemo tudi svoje delovanje. Verjamemo, da iskrenost, odprtost in kakovost sami najdejo publiko. Želimo, da pride na koncerte čim več mladih, da vzgajamo novo publiko in umetnost decentraliziramo, zato v svoje turneje vedno vključujemo tudi manjša slovenska mesta in kulturne domove.

Na katerih ravneh je vaša glasba najprimernejša za konzumacijo?

Na vseh. Lahko bi rekli, da je naša glasba na čustveni ravni lahko razumljena kot refleksija, saj je prav ta povod za nastanek novega albuma. Ker naše delo ni vezano le na eno okolje ali prostor, je univerzalno tudi v tem pogledu. Če pa govorimo o vrsti publike in ravni poslušalčevega zanimanja in razumevanja, pa lahko glede na izkušnje, ki jih občinstvo deli z nami po koncertih, povemo, da pogosto slišimo, da se naša glasba dotakne tudi tistih, ki niso strokovnjaki na glasbenem področju ali jazz entuziasti – da jim polepša večer, v njih prebudi radovednost ali jih vsaj za trenutek odmakne od realnosti. To nam veliko pomeni.

Album Suite for Shattered Dreams poleg glasbene inovativnosti opozarja tudi na vlogo umetnosti v družbenem kontekstu. FOTO: Izvajalec icon-expand

Poleg glasbene inovativnosti opozarjate tudi na vlogo umetnosti v družbenem kontekstu, nam poveste kaj več?

Umetnost naj bi bila zrcalo družbe, a se zdi, da ta funkcija vse bolj usiha pod pritiski in občutkom nemoči, ki spremlja številne umetnike. Jasno je, da smo umetniki majhen člen kapitalistične verige, a kapital ne obstaja le v denarju. Obstaja tudi kulturni kapital, za katerega smo odgovorni prav mi. Zato menimo, da moramo biti pri ustvarjanju neposredni, iskreni, kritični – kdaj jezni, drugič nežni – a vedno avtentični. Umetnost mora ljudi spodbujati k aktivnemu družbenemu udejstvovanju in jih oddaljevati od apatije ter nevednosti.

Zadnja od petih kompozicij The End... is Near je nastala v sodelovanju s filozofom Slavojem Žižkom, saj vključuje del njegovega odmevnega govora na knjižnem sejmu v Frankfurtu...

Žižkov govor je nastal ob začetku izraelskega genocida v Gazi, še preden je ta beseda sploh vstopila v javni diskurz. Dve leti kasneje, ko smo snemali album, smo razmišljali, ali je govor še vedno relevanten – in na žalost je. Genocid se nikoli ne konča z lažnim premirjem in njegove grozote ne smejo biti pozabljene. Sionistični režim in ideja manjvrednosti Palestincev nista preteklost in živita še naprej. Odziv občinstva v Frankfurtu je šolski primer, kako hitro se družba obrne proti tistim, ki držijo v rokah najmočnejše orožje – znanje. Prav ta prizor je razgalil, kako malo znanja in poguma v resnici premorejo številni psevdointelektualci, ki so takrat sedeli v dvorani in se odzvali s tišino, posmehom ali odhodom iz dvorane. V tem kontekstu se dotikamo tudi širšega problema ideje o večvrednosti, ki je prisotna v mnogih civilizacijskih, religioznih in političnih vprašanjih. Gre za nevarno miselnost, ki jo zgodovina znova in znova reciklira – od verske upravičenosti nasilja, kolonialnih projektov, do današnjih oblik politične in gospodarske arogance. Ko si nekdo vzame pravico odločati o tem, kdo je bolj ali manj vreden, kdo je "na pravi strani", se začne razkrajati tisto, kar nas dela ljudi. Tovrstna ideologija ni samo teološki ali politični konstrukt, temveč psihološki virus, ki prežema zahodno družbo – od medijskega diskurza do akademskih krogov. In prav zato je umetnost eden redkih prostorov, kjer se lahko tej lažni superiornosti upremo z iskrenostjo, empatijo in neposrednostjo. Če pogledamo širše, je stanje še slabše. Naša glasba je odziv, ki je po našem mnenju najmočnejša oblika umetniškega izraza, saj preseže kričanje in prazne razprave na družbenih omrežjih, ponuja prostor za resnično refleksijo in premislek.

Kako je v Sloveniji dandanes z jazz klubi, je scena dovolj živa, da lahko izpeljete več nastopov po Sloveniji ali je bil vaš nedavni nastop v Ljubljani prej izjema kot pravilo?