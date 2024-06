Minea v novem duetu sodelovala s skupino Joy: Ljubezen premika vse

Ljubezen premika vse, so prepričani Minea in člani glasbene skupine Joy. Prav ljubezen je namreč tema njihove nove, prve skupne pesmi, ki so jo nedavno poslali v svet. Pesem nosi naslov Daj mi samo jedan dan, kot jo opisujejo glasbeniki, pa je ravno pravšnja za prihajajoče poletje, saj je energična in vesela. Kako je prišlo do ideje za sodelovanje in kako je bilo na snemanju videospota, je za naš portal zaupala hrvaška pevka.

Minea se po dolgem času vrača na glasbeno sceno z novo pesmijo, pri kateri je sodelovala s skupino Joy. Njihova nova pesem nosi naslov Daj mi jedan dan, besedilo pa govori o ljubezni. "Ključno sporočilo pesmi je, da ljubezen premika vse. Obenem v pesmi pojemo o iskanju vedno novih možnosti, ki jih opisujemo z besedami Daj mi en dan, da te objamem, da te poljubim najbolje, kot znam," je za naš portal o novi pesmi, ki sta jo napisala Fayo in frontman skupine Leteći odred Denis Dumančić, povedala glasbenica.

Joy in Minea predstavljajo novo pesem.

Pevko so k sodelovanju povabili fantje iz skupine, v sodelovanje pa je privolila takoj po prvem poslušanju pesmi, saj ji je bila zelo všeč. "Pesem ima zelo dobro energijo. Že takoj ob prvem poslušanju mi je bila všeč, je zelo sladka in zelo mi je bila všeč. Takoj sem privolila v sodelovanje, predvsem zato, ker skupino Joy spremljam že leta in so eden najmočnejših bendov za poroke pri nas na Hrvaškem. Mislim, da mi ni treba govoriti o Alenovem glasu in njegovi kakovosti. Je izjemno močan vokalist in kvaliteten glasbenik, zato mi je bila ideja kombinacije najinih glasov v tej pesmi zelo všeč," je zaupala.

Minea je takoj sprejela povabilo skupine za duet.

Pesem je tako zaživela z vokali Minee in Alena Bičevića, pevca skupine, glasbenika pa sta se spoznala v hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas. V šovu je pevka sodelovala kot žirantka, Alen pa kot tekmovalec, ki je v zadnji sezoni tudi slavil. "Glede na to, da sem se z Alenom imela priložnost družiti na snemanju šova, sva se nekako ujela po prijateljski plati. Tako da smo poleg tega, da smo glasbeni kolegi, nekako tudi prijatelji. Upam, da bodo občinstvo oziroma poslušalci začutili našo pozitivno energijo," je povedala in dodala, da se je super ujela tudi z ostalimi člani skupine.

Pozitivna poletna pesem je dobila tudi svojo videozgodbo, ki je sicer povsem preprosta, a dobro povzema energijo, ki je nastala med celo ekipo. "Vse je potekalo v veselem razpoloženju in ves čas smo se šalili. Video je zelo preprost, ampak vsi, ki so si ga ogledali, pravijo, da se res čuti tista dobra energija med nami, da smo pozitivni in veseli. Skupina Joy so pravi veseljaki, zato je snemanje potekalo hitro, imeli smo se super in se ves čas smejali. To je bilo zame eno najbolj zabavnih snemanj," je priznala Minea in dodala: "Ko smo se med snemanjem videospota s fanti šalili, sem ugotovila, da ima pesem res neko posebno, pozitivno energijo in jo bodo ljudje verjetno hitro sprejeli. In čeprav je pesem zunaj šele nekaj dni, smo doživeli zelo lep odziv ljudi. To me zelo veseli in mi daje vero, da bo pesem prava poletna uspešnica."

Hrvaška pevka je priznala, da je bilo snemanje videospota izjemno zabavno.