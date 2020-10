Mineva 13 let od smrti Tošeta Proeskega: 'Nikoli te ne bomo pozabili'

"Zapustil si nas fizično, ampak samo fizično, moj brat. Ne morem verjeti, kako zelo te še vedno pogrešamo in kako nam je še vedno težko, ker si odšel prezgodaj. Življenje res ni pravično," je o pokojnem prijatelju zapisal Tony in nadaljeval: "Sprašuješ me, kje sem, kaj delam. Jočem, ja, jočem. Na cesti sem, medtem ko pada dež, a tvoj nasmeh je še vedno tisti, ki nam v teh čudnih časih daje upanje, ki ga tako zelo potrebujemo. Dokler imamo tebe, ki nas čuvaš s svojo prisotnostjo, s svojo glasbo in vsem dobrim, kar si nam zapustil, bo vse v redu. Vem, da nas čuvaš, in vedeti moraš, da si vedno v naših mislih in molitvah. Rad te imam, tvoj brat." V drugi objavi, v kateri je Tony objavil eno od Tošetovih uspešnic, pa je dopisal: "Nikoli te ne bomo pozabili."

Toše je pustil večni pečat na glasbeni sceni, njegove pesmi pa oboževalci prepevajo in poslušajo še danes. Mnogi se dneva njegove smrti spominjajo, kot bi bilo včeraj. Glasbenik je namreč umrl v prometni nesreči na hrvaški avtocesti A3 med Zagrebom in Lipovcem pri Novi Gradiški, ko je potoval iz Skopja proti Zagrebu. Njegov prijatelj Georgij Georgijevski je med vožnjo izgubil oblast nad vozilom in se zaletel v tovornjak. Toše je umrl na mestu, voznik je utrpel hude telesne poškodbe, pevčeva menedžerka Liljana Petrović pa je bila lažje poškodovana.

V domačem Kruševu kmalu na ogled večno počivališče

Trinajst let po njegovi smrti prihajajo iz Kruševa, njegovega domačega kraja v Makedoniji, dobre novice, predvsem za glasbenikovo družino, njegove prijatelje in oboževalce. Kaj kmalu naj bi glasbenik končno dobil 'večno počivališče', kot mu pravijo, torej urejen grob z napisom in fotografijo. "Večno počivališče pop ikone in našega someščana Tošeta Teodora Proeskega so bile neuresničene sanje oboževalcev in obiskovalcev Kruševa. Naš cilj je bil zgraditi ta večni dom, saj to veliko pomeni naši občini in državi. Toše Teodor Proeski je ambasador Kruševa in ambasador naše države. Vedno je dokazoval, kako pomembno je ohranjati in varovati našo državo," je povedal župan Kruševa Tomo Hristoski. A Toše še dandanes leži v improvizirani grobnici, pišejo hrvaški mediji. Namesto nagrobne plošče ima le leseni križ, obdan s fotografijami, risbami in cvetjem, ki jih tam puščajo oboževalci. Pred slabimi vremenskimi razmerami so vse te stvari zaščitene s plastiko. Gradnja večnega počivališča sicer dobro napreduje, še poročajo mediji nekdanje skupne države, a za zdaj še ni dokončano, čeprav so si tega najbolj želeli ob 13. obletnici smrti enega največjih makedonskih glasbenikov.

Oboževalci pokojnega še vedno obiskujejo Kruševo, ker se želijo z malenkostmi pokloniti svojemu idolu. To potrjujejo tudi v občini Kruševo, saj pravijo, da je v zadnjih devetih letih makedonsko mesto obiskal skoraj en milijon obiskovalcev.

Obnavljati so začeli tudi samostan, pri gradnji katerega je pomagal Toše, ki je tam pogosto tudi prespal. V spomin na pokojnega ohranjajo njegovo sobo nedotaknjeno. Le 100 metrov od spomenika stoji križ v pevčevo čast. Včasih je bil to Tošetov najljubši kraj, saj se od tam razprostira bogat razgled na skoraj polovico Makedonije.