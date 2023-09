Mineva 20 let od smrti legendarnega glasbenika Johnnyja Casha

Johnny Cash je umrl v bolnišnici v Nashvillu za posledicami hude sladkorne bolezni v 72. letu starosti.

Glasbeno sceno je zaznamoval s svojim prepoznavnim globokim glasom ob kitarski spremljavi. Njegovi napevi so se pogosto osredotočali na socialno in ljubezensko problematiko, govoril pa je tudi o trpljenju in odrešitvi. Večino svojih skladb je napisal sam, med njimi tudi uspešnice, kot so Folsom Prison Blues, I Walk the Line in Ring of Fire.

Rodil se je 26. februarja 1932 staršem, ki sta delala na plantaži bombaža v Dyessu v Arkansasu, in že kot petletnik delal na bombažnih poljih ob popevanju gospela. Močno ga je zaznamovala smrt starejšega brata Jacka, ki je umrl v tragični nesreči z žago. Ob poslušanju duhovne glasbe družine Carter, bluesa pevke Sister Rosette Tharpe in skladb Jimmyja Rogersa je pri 12 letih začel pisati svoje pesmi.

Leta 1955 je vstopil v Sun Studios v Memphisu, kjer sta snemala tudi Elvis Presley in Jerry Lee Lewis, in kmalu zaslovel. S svojimi odločnimi akordi in glasom, ki je z leti postal temačen in globok, je prepeval preproste skladbe o zlomljenih srcih, vsakdanjem boju za preživetje, trpljenju in odrešitvi. Pozneje, ko se je bojeval z zasvojenostjo z mamili, se je zatekal v religijo in duhovno glasbo. Znana sta njegova koncerta za zapornike v razvpitih zaporih San Quentin in Folsom, ki ju je izdal tudi na plošči.