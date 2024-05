Mineva 20 let od smrti svečenice soula Nine Simone

Pevka, tekstopiska in pianistka Nina Simone je umrla na svojem domu na jugu Francije v starosti 70 let. Svetu je pustila uspešnice, kot so I Put a Spell On You , My Baby Just Cares for Me , I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free , Feeling Good in Don't Let Me Be Misunderstood .

Rodila se je kot Funice Kathleen Waymon 21. februarja 1933 v ameriški zvezni državi Severna Karolina. Že pri štirih letih je igrala klavir. Leto dni je obiskovala šolo Juilliard v New Yorku, pozneje pa upala, da bo lahko obiskovala prestižni Curtis Institute of Music v Philadelphiji. A je bila zavrnjena. Ta zavrnitev je bila eno prvih razočaranj, za katere je pevka krivila rasizem. Da bi zaslužila za življenje, je začela prepevati jazz in popularno glasbo. Nastopala je v nočnih klubih v Philadelphiji in Atlantic Cityju. Njeni prvi posnetki so iz poznih 50. let minulega stoletja.

Večjo prepoznavnost si je prislužila leta 1959 s pesmijo I Loves You Porgy iz opere Porgy & Bess. Leta 1963, po bombardiranju cerkve v Birminghamu, v katerem so življenje izgubila štiri temnopolta dekleta, je napisala Mississippi Goddam, po atentatu na Martina Luthra Kinga pa je posnela pesem Why? The King of Love Is Dead. Pevkin prijatelj George Wein je nekoč za medije dejal, da je "Nina boj za človekove pravice povzdignila na drugačno raven, tako da je postal del njene osebnosti".