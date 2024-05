Mineva 200 let od prve izvedbe Beethovnove Devete simfonije.

Beethoven se je rodil leta 1770 v Bonnu, vendar je večino svojega življenja preživel na Dunaju, kamor se je preselil kot 22-letnik. Kljub številnim ponudbam se ni nikoli preselil z Dunaja, kjer je našel svoj dom, obkrožen z oboževalci in velikodušnimi meceni, piše francoska tiskovna agencija AFP . "Družba in kultura, značilni za to mesto, sta mu bili zelo všeč," je povedala Ulrike Scholda , direktorica Beethovnove hiše v bližnjem Badnu. Slikovito zdraviliško mestece nedaleč od Dunaja je močno zaznamovalo Beethovnovo življenje in zadnjo simfonijo, ki jo je dokončal, je dodala.

V 20. letih 19. stoletja je bil po njenih besedah Baden nedvomno pravi kraj za bivanje, saj so tam poletja preživljali cesarska družina, aristokracija in tisti, ki so bili pomembni v kulturnem življenju. Beethoven, ki ga je poleg izgube sluha pestilo več zdravstvenih težav, od bolečin v trebuhu do zlatenice, se je redno vračal v Baden, da bi okreval. Dolgi sprehodi po podeželju in kopanje v badenskih zdravilnih vrelcih so pripomogli k okrevanju in hkrati navdihovali njegove skladbe.

Poleti 1824, pred prvo javno izvedbo Devete simfonije, je skladatelj v Badnu bival v hiši, ki je danes znana kot Beethovnova hiša in v kateri je zdaj muzej. Tam je napisal tudi pomembne dele svoje zadnje simfonije. V pismu, ki ga je Beethoven septembra 1823 poslal iz Badna, je opisal pritisk, ki ga je čutil ob dokončanju simfonije, saj je želel zadovoljiti Filharmonično družbo v Londonu, ki je delo naročila, je povedala Scholda. Dokončanju simfonije na Dunaju so sledili tedni intenzivnih priprav, vključno z vojsko prepisovalcev, ki je prepisovala Beethovnov rokopis, in vajami v zadnjem trenutku, katerih vrhunec je bila premiera 7. maja 1824.