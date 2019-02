Pred natanko 25 leti je v Ljubljani igrala Nirvana

Pred četrt stoletja je v Ljubljani v Hali Tivoli nastopila kultna grunge skupina 90. let Nirvana. 25 let mineva od enega njihovih zadnjih koncertov, preden si je aprila 1994 pevec Kurt Cobain vzel življenje. V Ljubljani so med drugimi odpeli uspešnice Smells like teen spirit, Lithium, About a girl, In bloom in Come as you are.