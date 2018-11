Mineva 27 let, odkar ni več velikega Freddieja

Leta 1985 je skupina Queen po maja končani turneji v imenu albuma The Works na Japonskem 13. julija izvedla enega najboljših živih nastopov v zgodovini, saj so bili osrednje zvezde in "najboljši bend dneva" (po besedah organizatorja Boba Geldofa) na spektaklu za lačne v Afriki, Live Aid. Skupina je v dobrih dvajsetih minutah pokazala, kaj je to rock šov, Freddie pa je bil brez dvoma na vrhuncu. Skupina se je naslednje leto izdala album A Kind of Magic in se podala na turnejo The Magic Tour,ki je bila tudi zadnja v njihovi karieri.

Njihov zadnji koncert je bil 9. avgusta 1986 v britanskem parku Knebworth. Mercuryju so leta 1987 diagnosticirali, da ima virus HIV, zaradi česar je kasneje zbolel za aidsom. Freddie, ki je nekoč dejal, da je "glasbena prostitutka, daje to edino, kar zna početi in da ne zna kuhati", je tudi pomenljivo in samozavestno izjavil, da ne bo samo "rock zvezda, temveč legenda". Slednje s(m)o mu hitro priznali vsi, še posebej po njegovi prerani smrti pri 45 letih.